Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² M

Mocny, niezawodny odkurzacz przeznaczony do usuwania suchego brudu, cieczy oraz drobnego, szkodliwego pyłu klasy M. Wyposażony w system automatycznego oczyszczania filtra Tact².

Przemysłowy odkurzacz klasy kompakt do usuwania pyłów niebezpiecznych został wyposażony w mocne podwozie i wózek transpotowy gwarantujące łatwość manewrowania i skuteczną ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem.

Cechy i zalety
Klasa pyłów M
Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Kompaktowy płaski filtr falisty
  • Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
  • Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,95
Waga bez akcesoriów (kg) 60
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 995

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
