Zasilany trójfazowo, niezawodny odkurzacz przemysłowy dedykowany do pracy wielozmianowej. Wyposażony w system półautomatycznego oczyszczania filtra.

Odkurzacz wyróżnia zastosowanie turbiny boczno-kanałowej, która zapewnia wyjątkowo długą żywotność i umożliwia pracę ciągłą. Jednocześnie urządzenie zachowuje kompaktowe rozmiary, a dzięki mocnemu podwoziu i wózkowi transportowemu jest mobilne i łatwo się nim manewruje.

Cechy i zalety
Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa jest niezawodna w działaniu (żywotność co najmniej 20 000 h) i zapewnią wysoką siłę ssącą.
Ręczne czyszczenie filtra IVC (Ap) 
Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podciśnienie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,9
Waga bez akcesoriów (kg) 88
Waga z opakowaniem (kg) 89,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 1240

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
