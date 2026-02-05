Odkurzacz wyróżnia zastosowanie turbiny boczno-kanałowej, która zapewnia wyjątkowo długą żywotność i umożliwia pracę ciągłą. Jednocześnie urządzenie zachowuje kompaktowe rozmiary, a dzięki mocnemu podwoziu i wózkowi transportowemu jest mobilne i łatwo się nim manewruje. Wersja z systemem Longopac, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z ograniczonym pyleniem. Dzięki rękawowi 22 m, możliwe są długie okresy pracy pomiędzy wymianami. Szybkie opróżnianie zanieczyszczeń oszczędza czas, a materiały eksploatacyjne (w porównaniu do tradycyjnych worków) dostępne są w przystępnych cenach.