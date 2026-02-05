Odkurzacz przemysłowy IVC 60/30 Tact² Longopac
Kompaktowy odkurzacz przemysłowy. Z automatycznym systemem oczyszczania filtra TACT² umożliwiającym pracę bez przew na czyszczenie filtra. Z workiem Longopac na zanieczyszczenia.
Odkurzacz wyróżnia zastosowanie turbiny boczno-kanałowej, która zapewnia wyjątkowo długą żywotność i umożliwia pracę ciągłą. Jednocześnie urządzenie zachowuje kompaktowe rozmiary, a dzięki mocnemu podwoziu i wózkowi transportowemu jest mobilne i łatwo się nim manewruje. Wersja z systemem Longopac, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z ograniczonym pyleniem. Dzięki rękawowi 22 m, możliwe są długie okresy pracy pomiędzy wymianami. Szybkie opróżnianie zanieczyszczeń oszczędza czas, a materiały eksploatacyjne (w porównaniu do tradycyjnych worków) dostępne są w przystępnych cenach.
Cechy i zalety
Bezpieczny system utylizacji Longopac®Umożliwia bezpyłową utylizację, a tym samym pracę przyjazną dla zdrowia. Do zbierania i oddzielnej utylizacji szerokiej gamy odkurzanych materiałów. Opcjonalnie dostępny w bardzo zrównoważonej, biodegradowalnej wersji.
Turbina boczno-kanałowaTurbina boczno-kanałowa jest niezawodna w działaniu (żywotność co najmniej 20 000 h) i zapewnią wysoką siłę ssącą.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
- Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
- Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,9
|Waga bez akcesoriów (kg)
|100
|Waga z opakowaniem (kg)
|107
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 690 x 1240
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
