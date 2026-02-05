Odkurzacz przemysłowy IVC 60/30 Tact² Longopac

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy. Z automatycznym systemem oczyszczania filtra TACT² umożliwiającym pracę bez przew na czyszczenie filtra. Z workiem Longopac na zanieczyszczenia.

Odkurzacz wyróżnia zastosowanie turbiny boczno-kanałowej, która zapewnia wyjątkowo długą żywotność i umożliwia pracę ciągłą. Jednocześnie urządzenie zachowuje kompaktowe rozmiary, a dzięki mocnemu podwoziu i wózkowi transportowemu jest mobilne i łatwo się nim manewruje. Wersja z systemem Longopac, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z ograniczonym pyleniem. Dzięki rękawowi 22 m, możliwe są długie okresy pracy pomiędzy wymianami. Szybkie opróżnianie zanieczyszczeń oszczędza czas, a materiały eksploatacyjne (w porównaniu do tradycyjnych worków) dostępne są w przystępnych cenach.

Cechy i zalety
Bezpieczny system utylizacji Longopac®
Umożliwia bezpyłową utylizację, a tym samym pracę przyjazną dla zdrowia. Do zbierania i oddzielnej utylizacji szerokiej gamy odkurzanych materiałów. Opcjonalnie dostępny w bardzo zrównoważonej, biodegradowalnej wersji.
Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa jest niezawodna w działaniu (żywotność co najmniej 20 000 h) i zapewnią wysoką siłę ssącą.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
  • Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
  • Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podciśnienie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,9
Waga bez akcesoriów (kg) 100
Waga z opakowaniem (kg) 107
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 1240

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
