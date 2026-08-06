Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 100/36-3 zostało wyposażone w trzy silniki, jest łatwe w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada filtr gwieździsty o klasie filtracji M.

Do odkurzania dużych ilości zanieczyszczeń, trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 posiada trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.

Cechy i zalety
Manualny, niezawodny mechanizm oczyszczenie filtra
  • Przedłuża żywotność filtra.
Zbiornik ze stali szlachetnej
  • Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
  • Potężne urządzenie o najwyższej możliwej wydajności czyszczenia w jednofazowej sieci energetycznej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 222 / 799
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3,6
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 73
Waga z opakowaniem (kg) 73,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1020 x 680 x 1720

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3
Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3
Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3

Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania dużych ilości ciał stałych oraz pyłu
Akcesoria