Do odkurzania dużych ilości zanieczyszczeń, trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 posiada trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.