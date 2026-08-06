Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3
Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 100/36-3 zostało wyposażone w trzy silniki, jest łatwe w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada filtr gwieździsty o klasie filtracji M.
Do odkurzania dużych ilości zanieczyszczeń, trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 posiada trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.
Cechy i zalety
Manualny, niezawodny mechanizm oczyszczenie filtra
- Przedłuża żywotność filtra.
Zbiornik ze stali szlachetnej
- Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
- Potężne urządzenie o najwyższej możliwej wydajności czyszczenia w jednofazowej sieci energetycznej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3,6
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|79
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|73
|Waga z opakowaniem (kg)
|73,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania dużych ilości ciał stałych oraz pyłu