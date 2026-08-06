Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 Oss

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 100/36-3 OSS został wyposażony w trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Posiada elektronicznie sterowaną funkcję zapobiegającą przepełnieniu zbiornika zanieczyszczeniami zgrubnymi oraz pyłami.

Do odkurzania dużych ilości zanieczyszczeń, z elektronicznie sterowaną funkcją zapobiegającą przepełnieniu zbiornika ciałami stałymi i pyłami, trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 (H) posiada 3 silniki oraz niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenie posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.

Cechy i zalety
Manualny, niezawodny mechanizm oczyszczenie filtra
  • Przedłuża żywotność filtra.
Zbiornik ze stali szlachetnej
  • Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.
  • Haki na obudowie można przymocować z pomocą systemu "clip".
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
  • Potężne urządzenie o najwyższej możliwej wydajności czyszczenia w jednofazowej sieci energetycznej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 222 / 799
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3,6
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 76
Waga z opakowaniem (kg) 76,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1020 x 680 x 1720

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
  • Elektroniczny czujnik poziomu cieczy
Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 Oss
Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 Oss
Odkurzacz przemysłowy IVM 100/36-3 Oss

Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania dużych ilości ciał stałych oraz pyłu
Akcesoria