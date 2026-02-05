Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada filtr gwieździsty o klasie filtracji M.

Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą prostego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Obudowa filtra oraz zbiornik zanieczyszczeń urządzenia zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia.

Cechy i zalety
Dwie turbiny
  • Wysoka moc ssąca i wytrzymałość.
Zbiornik ze stali szlachetnej
  • Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Podciśnienie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,6
Waga bez akcesoriów (kg) 35,7
Waga z opakowaniem (kg) 36,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1150

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Zastosowania
  • Do usuwania mniejszych ilości ciał stałych oraz pyłu
