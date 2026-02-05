Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 (H)
Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu, i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada filtr gwieździsty o klasie filtracji M oraz filtr kartridżowy o klasie filtracji H.
Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 (H) posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą prostego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Obudowa filtra oraz zbiornik zanieczyszczeń urządzenia zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia.
Cechy i zalety
Dwie turbiny
- Wysoka moc ssąca i wytrzymałość.
Zbiornik ze stali szlachetnej
- Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.
Urządzenie posiada certyfikację do usuwania pyłów klasy H, co zapewnienia większe bezpieczeństwo podczas pracy
- Zapewnia skuteczną ochronę przed niebezpiecznymi pyłami klasy H.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,6
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|1,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|41
|Waga z opakowaniem (kg)
|41,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1150
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania mniejszych ilości niebezpiecznego pyłu