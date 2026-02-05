Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 (H) posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą prostego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Obudowa filtra oraz zbiornik zanieczyszczeń urządzenia zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia.