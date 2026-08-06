Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H z dwoma silnikami do usuwania małych i dużych ciał stałych. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą łatwego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Poza tym urządzenie zostało wyposażone w filtr o klasie filtracji H, jak również posiada certyfikat o klasie filtracji H. Filtr oraz zbiorniki zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie jest z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.