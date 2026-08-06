Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 H posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada certyfikację umożliwiającą usuwanie pyłów klasy H.

Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H z dwoma silnikami do usuwania małych i dużych ciał stałych. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą łatwego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Poza tym urządzenie zostało wyposażone w filtr o klasie filtracji H, jak również posiada certyfikat o klasie filtracji H. Filtr oraz zbiorniki zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie jest z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H: Klasa pyłów H
Klasa pyłów H
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H: Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H: Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-stopniowemu systemowi filtracji z optymalnym stopniem separacji.
Minimalne wymagania przestrzenne
  • Wytrzymałe i zwrotne podwozie, idealne do zastosowań mobilnych i przemysłowych.
  • Minimalna przestrzeń do przechowywania dzięki wąskiej obudowie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 100 / 360
Podciśnienie (mbar) 225
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,6
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 1,6
Waga bez akcesoriów (kg) 39,8
Waga z opakowaniem (kg) 40,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1150

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H

Wideo

Zastosowania
  • Dla usuwania mniejszych ilości niebezpiecznego dla zdrowia pyłu
Akcesoria