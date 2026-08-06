Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD
Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 H ACD posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu i i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań łatwopalnych.
Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: nasz przemysłowy odkurzacz IVM 40/24-2 H ACD z dwoma silnikami do usuwania małych i dużych ciał stałych poza strefą ATEX. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą łatwego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez wyłączania odkurzacza. Poza tym urządzenie zostało wyposażone w filtr o klasie filtracji H, jak również posiada certyfikat filtracji pyłów klasy H. Filtr oraz zbiorniki zanieczyszczeń odkurzacza przemysłowego zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Urządzenie posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Klasa pyłów HKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyśćCzyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-stopniowemu systemowi filtracji z optymalnym stopniem separacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|106
|Podciśnienie (mbar)
|225
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,6
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|1,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|36
|Waga z opakowaniem (kg)
|39,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1150
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania łatwopalnego pyłu