Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 H ACD posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu i i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań łatwopalnych.

Trwały, niezawodny, kompaktowy i łatwy w transportowaniu: nasz przemysłowy odkurzacz IVM 40/24-2 H ACD z dwoma silnikami do usuwania małych i dużych ciał stałych poza strefą ATEX. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą łatwego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez wyłączania odkurzacza. Poza tym urządzenie zostało wyposażone w filtr o klasie filtracji H, jak również posiada certyfikat filtracji pyłów klasy H. Filtr oraz zbiorniki zanieczyszczeń odkurzacza przemysłowego zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Urządzenie posiada także duże koła ułatwiające transportowanie.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD: Klasa pyłów H
Klasa pyłów H
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD: Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-stopniowemu systemowi filtracji z optymalnym stopniem separacji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 106
Podciśnienie (mbar) 225
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,6
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 1,6
Waga bez akcesoriów (kg) 36
Waga z opakowaniem (kg) 39,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1150

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 H ACD

Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania łatwopalnego pyłu
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