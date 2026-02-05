Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD

Odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD, wyposażony w dwie turbiny, wyróżnia się mobilnością i skutecznością w zbieraniu zarówno dużych zanieczyszczeń, jak i drobnych pyłów.

Odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD z dwoma niezależnie sterowanymi turbinami, idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń stałych różnej wielkości w tym pyłow palnych poza strefami ATEX. Posiada jednofazowy system zasilania oraz filtr gwiazdowy do pyłów klasym który można szybko oczyścić dzięki systemowi "Pull&Clean", bez potrzeby wyłączania urządzenia. Zbiornik ze stali nierdzewnej oraz solidne podwozie na dużych kołach zapewniają trwałość i łatwy transport.

Cechy i zalety
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 106 / 382
Podciśnienie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,5
Waga bez akcesoriów (kg) 35,7
Waga z opakowaniem (kg) 36,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1150

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD

Zastosowania
  • Do usuwania łatwopalnego pyłu
