Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD
Odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD, wyposażony w dwie turbiny, wyróżnia się mobilnością i skutecznością w zbieraniu zarówno dużych zanieczyszczeń, jak i drobnych pyłów.
Odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD z dwoma niezależnie sterowanymi turbinami, idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń stałych różnej wielkości w tym pyłow palnych poza strefami ATEX. Posiada jednofazowy system zasilania oraz filtr gwiazdowy do pyłów klasym który można szybko oczyścić dzięki systemowi "Pull&Clean", bez potrzeby wyłączania urządzenia. Zbiornik ze stali nierdzewnej oraz solidne podwozie na dużych kołach zapewniają trwałość i łatwy transport.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyśćCzyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,5
|Waga bez akcesoriów (kg)
|35,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|36,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1150
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania łatwopalnego pyłu