Odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD z dwoma niezależnie sterowanymi turbinami, idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń stałych różnej wielkości w tym pyłow palnych poza strefami ATEX. Posiada jednofazowy system zasilania oraz filtr gwiazdowy do pyłów klasym który można szybko oczyścić dzięki systemowi "Pull&Clean", bez potrzeby wyłączania urządzenia. Zbiornik ze stali nierdzewnej oraz solidne podwozie na dużych kołach zapewniają trwałość i łatwy transport.