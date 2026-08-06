Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp
Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 Lp z dwoma silnikami jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. System Longopac umożliwia opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń bez konieczności kontaktu z pyłem.
Trwały, niezawodny, kompaktowy oraz łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą prostego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Urządzenia zachwyca systemem opróżniania zbiornika Longopac, który umożliwia utylizowanie usuniętych zanieczyszczeń bez konieczności kontaktu z pyłem. Obudowa filtra oraz zbiornik urządzenia zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia.
Cechy i zalety
Dwie turbinyWysoka moc ssąca i wytrzymałość.
System utylizacji LongopacBezpieczna i zdrowa praca dzięki niskopylącej utylizacji.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowyDo bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M. Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,5
|Waga bez akcesoriów (kg)
|47
|Waga z opakowaniem (kg)
|47,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|680 x 655 x 1435
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do mniejszych ilości ciał stałych i pyłu