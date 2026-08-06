Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 Lp z dwoma silnikami jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. System Longopac umożliwia opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń bez konieczności kontaktu z pyłem.

Trwały, niezawodny, kompaktowy oraz łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu, a także niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym silnikiem można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą prostego w obsłudze systemu umożliwiającego wyjęcie filtra bez konieczności wyłączania odkurzacza. Urządzenia zachwyca systemem opróżniania zbiornika Longopac, który umożliwia utylizowanie usuniętych zanieczyszczeń bez konieczności kontaktu z pyłem. Obudowa filtra oraz zbiornik urządzenia zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast podwozie z odpornej stali. Duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp: Dwie turbiny
Dwie turbiny
Wysoka moc ssąca i wytrzymałość.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp: System utylizacji Longopac
System utylizacji Longopac
Bezpieczna i zdrowa praca dzięki niskopylącej utylizacji.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp: Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M. Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 100 / 360
Podciśnienie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Pojemność zbiornika (l) 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,5
Waga bez akcesoriów (kg) 47
Waga z opakowaniem (kg) 47,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 680 x 655 x 1435

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M Lp

Wideo

Zastosowania
  • Do mniejszych ilości ciał stałych i pyłu
Akcesoria