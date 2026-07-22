Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30
Odkurzacz przemysłowy klasy średniej do dużych ilości pyłów klasy M. Turbina boczno-kanałowa o wysokiej żywotności zaprojektowana jest do pracy ciągłej.
Korpus i zbiornik ze stali nierdzewnej w standardzie zapewniają długą żywotność. Szczególnie w warunkach wilgotnej lub agresywnej atmosfery. Wzmocniony oczyszczacz filtra z przekładnią do szybkiego i wydajnego ręcznego czyszczenia filtra. Odkurzacz zaprojektowany do pracy w przemyśle. Również w systemie trójzmianowym.
Cechy i zalety
Turbina boczno-kanałowaMoc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyśćCzyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowyDo bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M. Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|79
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|99
|Waga z opakowaniem (kg)
|100,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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