Korpus i zbiornik ze stali nierdzewnej w standardzie zapewniają długą żywotność. Szczególnie w warunkach wilgotnej lub agresywnej atmosfery. Wzmocniony oczyszczacz filtra z przekładnią do szybkiego i wydajnego ręcznego czyszczenia filtra. Odkurzacz zaprojektowany do pracy w przemyśle. Również w systemie trójzmianowym.