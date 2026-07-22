Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30

Odkurzacz przemysłowy klasy średniej do dużych ilości pyłów klasy M. Turbina boczno-kanałowa o wysokiej żywotności zaprojektowana jest do pracy ciągłej.

Korpus i zbiornik ze stali nierdzewnej w standardzie zapewniają długą żywotność. Szczególnie w warunkach wilgotnej lub agresywnej atmosfery. Wzmocniony oczyszczacz filtra z przekładnią do szybkiego i wydajnego ręcznego czyszczenia filtra. Odkurzacz zaprojektowany do pracy w przemyśle. Również w systemie trójzmianowym.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30: Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa
Moc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30: Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30: Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M. Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podciśnienie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 99
Waga z opakowaniem (kg) 100,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1030 x 680 x 1650

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30

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