Trwały, wytrzymały, mobilny: 3-silnikowy odkurzacz przemysłowy uniwersalnego przeznaczenia do pracy z pyłem i zanieczyszczeniami suchymi. Niezawodny, zasilany jednofazowo. Każdy z trzech silników może być indywiduanie uruchamiany. Duży filtr gwieździsty o klasie filtracji M wraz z efektywnym, niezawodnym i komfortowym mechanizmem oczyszczania, zapewniają wydłużenie żywotności filtra. Kolumna filtracyjna wraz ze zbiornikiem wykonane są ze stali nierdzewnej. Stelaż wykonany jest z odpornej stali. Całość osadzona jest na dużych kołach zapewniających łatwy transport.