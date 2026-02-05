Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36 -3

3-silnikowy, mobilny i wytrzymały odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 do użytkowania przemysłowego. Przeznaczony do pracy z z pyłem oraz zanieczyszczeniami suchymi. Wyposażony w filtr z klasą filtracji M.

Trwały, wytrzymały, mobilny: 3-silnikowy odkurzacz przemysłowy uniwersalnego przeznaczenia do pracy z pyłem i zanieczyszczeniami suchymi. Niezawodny, zasilany jednofazowo. Każdy z trzech silników może być indywiduanie uruchamiany. Duży filtr gwieździsty o klasie filtracji M wraz z efektywnym, niezawodnym i komfortowym mechanizmem oczyszczania, zapewniają wydłużenie żywotności filtra. Kolumna filtracyjna wraz ze zbiornikiem wykonane są ze stali nierdzewnej. Stelaż wykonany jest z odpornej stali. Całość osadzona jest na dużych kołach zapewniających łatwy transport.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36 -3: 3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
Trzy wydajne wentylatory zapewniają imponującą skuteczność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36 -3: Ręczne czyszczenie filtra IVM
Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne. Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36 -3: Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M. Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 221 / 799
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3,6
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 68
Waga z opakowaniem (kg) 72,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1020 x 680 x 1490

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36 -3
Wideo

Akcesoria