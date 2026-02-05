Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36 -3
3-silnikowy, mobilny i wytrzymały odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 do użytkowania przemysłowego. Przeznaczony do pracy z z pyłem oraz zanieczyszczeniami suchymi. Wyposażony w filtr z klasą filtracji M.
Trwały, wytrzymały, mobilny: 3-silnikowy odkurzacz przemysłowy uniwersalnego przeznaczenia do pracy z pyłem i zanieczyszczeniami suchymi. Niezawodny, zasilany jednofazowo. Każdy z trzech silników może być indywiduanie uruchamiany. Duży filtr gwieździsty o klasie filtracji M wraz z efektywnym, niezawodnym i komfortowym mechanizmem oczyszczania, zapewniają wydłużenie żywotności filtra. Kolumna filtracyjna wraz ze zbiornikiem wykonane są ze stali nierdzewnej. Stelaż wykonany jest z odpornej stali. Całość osadzona jest na dużych kołach zapewniających łatwy transport.
Cechy i zalety
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracyTrzy wydajne wentylatory zapewniają imponującą skuteczność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Ręczne czyszczenie filtra IVMŁatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne. Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowyDo bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M. Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3,6
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|79
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|68
|Waga z opakowaniem (kg)
|72,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo