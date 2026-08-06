Solidny odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/36-3 H ACD do pyłów klasy H do uniwersalnego odkurzania wszelkiego rodzaju palnych ciał stałych poza strefą ATEX. Wydajny odkurzacz pracuje z trzema indywidualnie sterowanymi silnikami w trybie jednofazowym, a duży 60-litrowy zbiornik pozwala na zbieranie większych ilości zanieczyszczeń. Oprócz filtra do pyłów klasy H urządzenie zawiera duży filtr gwiazdowy PTFE do pyłów klasy M oraz innowacyjny system czyszczenia filtra Pull and Clean. Wysokiej jakości elementy takie jak zbiornik, pojemnik filtra wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej lub bardzo wytrzymałe stalowe podwozie zapewniają długą żywotność. Duże koła ułatwiają transport urządzenia na różne stanowiska robocze.