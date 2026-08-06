Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD

IVM 60/36-3 H ACD to mocny i wytrzymały trzysilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej. Opracowany specjalnie do odkurzania większych ilości drobnych i grubych pyłów palnych poza strefą 22.

Solidny odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/36-3 H ACD do pyłów klasy H do uniwersalnego odkurzania wszelkiego rodzaju palnych ciał stałych poza strefą ATEX. Wydajny odkurzacz pracuje z trzema indywidualnie sterowanymi silnikami w trybie jednofazowym, a duży 60-litrowy zbiornik pozwala na zbieranie większych ilości zanieczyszczeń. Oprócz filtra do pyłów klasy H urządzenie zawiera duży filtr gwiazdowy PTFE do pyłów klasy M oraz innowacyjny system czyszczenia filtra Pull and Clean. Wysokiej jakości elementy takie jak zbiornik, pojemnik filtra wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej lub bardzo wytrzymałe stalowe podwozie zapewniają długą żywotność. Duże koła ułatwiają transport urządzenia na różne stanowiska robocze.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD: Klasa pyłów H
Klasa pyłów H
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania niebezpiecznych i łatwopalnych ciał stałych.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD: Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
  • Trzy wydajne wentylatory zapewniają imponującą skuteczność czyszczenia.
  • Indywidualnie sterowane silniki umożliwiają regulację mocy ssania w zależności od potrzeb. 
Wyposażony w duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Dwustopniowy system filtracji i optymalny stopień separacji zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 117 / 420
Podciśnienie (mbar/kPa) 201 / 20,1
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3,6
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) do 79
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 3,5
Waga bez akcesoriów (kg) 70,8
Waga z opakowaniem (kg) 71,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1020 x 680 x 1670

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD

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Zastosowania
  • Do usuwania łatwopalnego pyłu
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