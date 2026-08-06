Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H ACD
IVM 60/36-3 H ACD to mocny i wytrzymały trzysilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej. Opracowany specjalnie do odkurzania większych ilości drobnych i grubych pyłów palnych poza strefą 22.
Solidny odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/36-3 H ACD do pyłów klasy H do uniwersalnego odkurzania wszelkiego rodzaju palnych ciał stałych poza strefą ATEX. Wydajny odkurzacz pracuje z trzema indywidualnie sterowanymi silnikami w trybie jednofazowym, a duży 60-litrowy zbiornik pozwala na zbieranie większych ilości zanieczyszczeń. Oprócz filtra do pyłów klasy H urządzenie zawiera duży filtr gwiazdowy PTFE do pyłów klasy M oraz innowacyjny system czyszczenia filtra Pull and Clean. Wysokiej jakości elementy takie jak zbiornik, pojemnik filtra wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej lub bardzo wytrzymałe stalowe podwozie zapewniają długą żywotność. Duże koła ułatwiają transport urządzenia na różne stanowiska robocze.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Klasa pyłów HKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania niebezpiecznych i łatwopalnych ciał stałych.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyśćCzyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
- Trzy wydajne wentylatory zapewniają imponującą skuteczność czyszczenia.
- Indywidualnie sterowane silniki umożliwiają regulację mocy ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Dwustopniowy system filtracji i optymalny stopień separacji zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3,6
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|do 79
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3,5
|Waga bez akcesoriów (kg)
|70,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|71,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania łatwopalnego pyłu