Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef

Dwie potężne turbiny zapewniają wysoką moc ssania mobilnego odkurzacza przemysłowego IVR 100/24-2 Ef oraz bezpieczne odkurzanie dużych ilości drobnych pyłów i opiłków.

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef dzięki niezawodnemu filtrowi pyłów klasy M i dwóm wydajnym turbinom bocznokanałowym o znamionowej mocy 2,4 kW jest w stanie odkurzać duże ilości drobnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³) opiłków i pyłów. To mobilne, zasilane prądem zmiennym urządzenie wyposażone w trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy z możliwością jego manualnego czyszczenia. Zbiornik 100 l można opróżniać za pomocą wózka widłowego – bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Odessane medium można rozładować również w odpowiednim miejscu przy pomocy klapy zrzutowej.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef: Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef: Solidny i ergonomiczny
Solidny i ergonomiczny
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Waga bez akcesoriów (kg) 116
Waga z opakowaniem (kg) 116,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 950 x 715 x 1640
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef

Wideo

Zastosowania
  • Do dużych ilości drobnych wiórów i opiłków.
  • Do dużych ilości niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Akcesoria