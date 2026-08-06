Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef dzięki niezawodnemu filtrowi pyłów klasy M i dwóm wydajnym turbinom bocznokanałowym o znamionowej mocy 2,4 kW jest w stanie odkurzać duże ilości drobnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³) opiłków i pyłów. To mobilne, zasilane prądem zmiennym urządzenie wyposażone w trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy z możliwością jego manualnego czyszczenia. Zbiornik 100 l można opróżniać za pomocą wózka widłowego – bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Odessane medium można rozładować również w odpowiednim miejscu przy pomocy klapy zrzutowej.