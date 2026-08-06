Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef
Dwie potężne turbiny zapewniają wysoką moc ssania mobilnego odkurzacza przemysłowego IVR 100/24-2 Ef oraz bezpieczne odkurzanie dużych ilości drobnych pyłów i opiłków.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/24-2 Ef dzięki niezawodnemu filtrowi pyłów klasy M i dwóm wydajnym turbinom bocznokanałowym o znamionowej mocy 2,4 kW jest w stanie odkurzać duże ilości drobnych i niebezpiecznych (OEL ≥ 0,1 mg/m³) opiłków i pyłów. To mobilne, zasilane prądem zmiennym urządzenie wyposażone w trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy z możliwością jego manualnego czyszczenia. Zbiornik 100 l można opróżniać za pomocą wózka widłowego – bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Odessane medium można rozładować również w odpowiednim miejscu przy pomocy klapy zrzutowej.
Cechy i zalety
Wygodna, ręczna klapa do opróżniania zbiornika.
Solidny i ergonomiczny
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wygodne, ręczne czyszczenie filtra
Wyposażony w duży filtr kieszeniowy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Waga bez akcesoriów (kg)
|116
|Waga z opakowaniem (kg)
|116,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|950 x 715 x 1640
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości drobnych wiórów i opiłków.
- Do dużych ilości niebezpiecznych pyłów (OEL ≥ 0,1 mg/m³)