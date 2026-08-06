Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef
Odkurzacz IVR 100/75-Pp Ef do żeliwa szarego i piasku: odkurzacz przemysłowy z napędem pneumatycznym. Dzięki klapie wylotowej odkurzacz pneumatyczny może odprowadzać ciężkie substancje do przenośników lub kontenerów.
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef to odkurzacz do żeliwa szarego i piasku wyposażony w filtr kieszeniowy. Urządzenie zawiera ręcznie obsługiwaną klapę wylotową, która ułatwia opróżnianie ciężkich materiałów na przenośniki podpodłogowe lub do kontenerów. W procesie tym nie ma konieczności demontażu napędu. Ponadto podwozie można podnieść za pomocą wózka widłowego i przetransportować dźwigiem. Model IVR 100/75-Pp Ef specjalnie opracowano do zbierania ciężkich materiałów, takich jak piasek, żeliwo szare lub ścierniwo. Stosuje się go na przykład w odlewniach.
Cechy i zalety
Wygodna i oszczędzająca czas metoda opróżniania za pomocą suwnicy/ dźwigu.
Łatwe oczyszczanie filtra dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Niski poziom emitowanego hałasu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|500 / 50
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|7,5
|Rodzaj odkurzania
|Pneumatyczne
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|55 - 80
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,75
|Waga bez akcesoriów (kg)
|123
|Waga z opakowaniem (kg)
|138,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|972 x 714 x 1629
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