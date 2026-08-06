Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef

Odkurzacz IVR 100/75-Pp Ef do żeliwa szarego i piasku: odkurzacz przemysłowy z napędem pneumatycznym. Dzięki klapie wylotowej odkurzacz pneumatyczny może odprowadzać ciężkie substancje do przenośników lub kontenerów.

Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef to odkurzacz do żeliwa szarego i piasku wyposażony w filtr kieszeniowy. Urządzenie zawiera ręcznie obsługiwaną klapę wylotową, która ułatwia opróżnianie ciężkich materiałów na przenośniki podpodłogowe lub do kontenerów. W procesie tym nie ma konieczności demontażu napędu. Ponadto podwozie można podnieść za pomocą wózka widłowego i przetransportować dźwigiem. Model IVR 100/75-Pp Ef specjalnie opracowano do zbierania ciężkich materiałów, takich jak piasek, żeliwo szare lub ścierniwo. Stosuje się go na przykład w odlewniach.

Cechy i zalety
Wygodna i oszczędzająca czas metoda opróżniania za pomocą suwnicy/ dźwigu.
Łatwe oczyszczanie filtra dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu
Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy
Niski poziom emitowanego hałasu
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 203 / 732
Podciśnienie (mbar/kPa) 500 / 50
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 7,5
Rodzaj odkurzania Pneumatyczne
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 55 - 80
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,75
Waga bez akcesoriów (kg) 123
Waga z opakowaniem (kg) 138,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 972 x 714 x 1629
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef
Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef

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