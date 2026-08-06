Odkurzacz przemysłowy IVR 100/75-Pp Ef to odkurzacz do żeliwa szarego i piasku wyposażony w filtr kieszeniowy. Urządzenie zawiera ręcznie obsługiwaną klapę wylotową, która ułatwia opróżnianie ciężkich materiałów na przenośniki podpodłogowe lub do kontenerów. W procesie tym nie ma konieczności demontażu napędu. Ponadto podwozie można podnieść za pomocą wózka widłowego i przetransportować dźwigiem. Model IVR 100/75-Pp Ef specjalnie opracowano do zbierania ciężkich materiałów, takich jak piasek, żeliwo szare lub ścierniwo. Stosuje się go na przykład w odlewniach.