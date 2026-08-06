Odkurzacz przemysłowy IVR-B 50/30
IVR-B 50/30 to małe, wydajne urządzenie do użytku głownie stacjonarnego ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej i turbiną bocznokanałową. Mały odkurzacz przemysłowy do wielu zastosowań.
IVR-B 50/30 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy który doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Odkurzacz jest prosty w obsłudze i niezwykle łatwy w utrzymaniu. Wytrzymała turbina bocznokanałowa gwarantuje ciągłą pracę np. na liniach produkcyjnych. Skuteczny tłumik obniża hałas do minimum.
Cechy i zalety
Kompaktowe wymiaryŁatwe przechowywanie i mocowanie pomiędzy/na lub pod maszynami produkcyjnymi. Kompaktowy rozmiar sprawia ,że nadaje się do wielu przemysłowych zastosowań. Wydajna turbina bocznokanałowa ułatwia użycie odkurzacza do wielu zastosowań przemysłowych..
Zbiornik ze stali nierdzewnej.Zbiornik można zdemontować z podstawy urządzenia. Zapięcie zamykające na pokrywie umożliwiają bezpieczny transport.
Turbina boczno-kanałowaKompaktowe urządzenie do odkurzania ciał stałych o znamionowej mocy 3 kW. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.
Wyposażony w trwały filtr nabojowy.
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i niewielkich ilości pyłów klasy M.
- Kompaktowa konstrukcja filtra.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|70
|Waga z opakowaniem (kg)
|70,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|835 x 715 x 570
Wideo