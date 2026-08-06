Odkurzacz przemysłowy IVS 100/55 Lp
Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.
Odkurzacz może być używany jako jednostka mobilna z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostka stacjonarna pracująca w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowana z procesem produkcyjnym. Funkcja soft start w połączeniu z bardzo energooszczędną turbiną IE2 redukują prąd startowy i minimalizują koszty energii.
Cechy i zalety
Bezpieczny system utylizacji Longopac®Umożliwia bezpyłową utylizację, a tym samym pracę przyjazną dla zdrowia. Do zbierania i oddzielnej utylizacji szerokiej gamy odkurzanych materiałów. Opcjonalnie dostępny w bardzo zrównoważonej, biodegradowalnej wersji.
Turbina boczno-kanałowaMoc 5,5 kW i łagodny rozruch do dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra IVSŁatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne. Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|240 / 24
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|5,5
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|158
|Waga z opakowaniem (kg)
|158,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
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