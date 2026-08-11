IVS 100/75 to najmocniejszy model 60 Hz w naszej ofercie odkurzaczy przemysłowych klasy super. Odporny na korozję 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej umożliwia zasysanie bardzo dużych ilości bardzo ciężkich materiałów. Zasilany wysokowydajnym silnikiem trójfazowym o sprawności IE3 i łagodnym rozruchu oraz wyposażony w dmuchawę bocznokanałową o mocy 7,5 kW, odkurzacz bez trudu radzi sobie zarówno z mobilną, jak i stacjonarną pracą ciągłą. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu mechanizmowi odkładania i opróżniania pojemnika. Ogółem urządzenie zostało opracowane z dużym naciskiem na łatwość obsługi. Na przykład przekładnia do ukierunkowanego przenoszenia mocy w poziomym wytrząsaczu filtra zapewnia niezmiennie dobre efekty czyszczenia filtra, niezależnie od siły przyłożonej przez użytkownika. System filtrujący składa się z dużego filtra gwiazdowego, który jest nie tylko zatwierdzony dla klasy pyłu M, ale także zajmuje bardzo mało miejsca dzięki 16-warstwowej konstrukcji. Dalsze szczegóły wyposażenia obejmują różne opcje przechowywania akcesoriów i opcjonalny pilot zdalnego sterowania do włączania i wyłączania odkurzacza.