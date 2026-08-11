Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz

Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.

IVS 100/75 to najmocniejszy model 60 Hz w naszej ofercie odkurzaczy przemysłowych klasy super. Odporny na korozję 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej umożliwia zasysanie bardzo dużych ilości bardzo ciężkich materiałów. Zasilany wysokowydajnym silnikiem trójfazowym o sprawności IE3 i łagodnym rozruchu oraz wyposażony w dmuchawę bocznokanałową o mocy 7,5 kW, odkurzacz bez trudu radzi sobie zarówno z mobilną, jak i stacjonarną pracą ciągłą. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu mechanizmowi odkładania i opróżniania pojemnika. Ogółem urządzenie zostało opracowane z dużym naciskiem na łatwość obsługi. Na przykład przekładnia do ukierunkowanego przenoszenia mocy w poziomym wytrząsaczu filtra zapewnia niezmiennie dobre efekty czyszczenia filtra, niezależnie od siły przyłożonej przez użytkownika. System filtrujący składa się z dużego filtra gwiazdowego, który jest nie tylko zatwierdzony dla klasy pyłu M, ale także zajmuje bardzo mało miejsca dzięki 16-warstwowej konstrukcji. Dalsze szczegóły wyposażenia obejmują różne opcje przechowywania akcesoriów i opcjonalny pilot zdalnego sterowania do włączania i wyłączania odkurzacza.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz: Opcjonalne zdalne sterowanie
Opcjonalne zdalne sterowanie
Opcjonalne zdalne sterowanie – zasięg do 30m Wygodne korzystanie z odkurzacza. Kompaktowe wymiary.
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz: Soft start
Soft start
Niski prąd rozruchowy zabezpiecza sieć elektryczną, do której podłączono odkurzacz. Brak niekorzystnych efektów wahań napięcia. Wystarczającym zabezpieczeniem jest bezpiecznik niskoprądowy.
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz: Łatwa i przyjazna użytkownikowi obsługa
Łatwa i przyjazna użytkownikowi obsługa
Hak na przewód zasilający i miejsce na akcesoria. Zintegrowany hak na przewód zasilający. Haki na obudowie można przymocować z pomocą systemu "clip".
Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornika
  • Łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia.
  • Zbiornik z dźwignią do manewrowania, która ułatwia jego przemieszczanie.
  • Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.
Dźwignia systemu mechanicznego oczyszczania filtra
  • Dźwignia do ręcznego oczyszczania filtra zamontowana na wysokości zapewniającej jej wygodną obsługę.
  • Zawsze takie same, wysokie parametry odkurzania.
  • Wysoka wytrzymałość filtra dzięki częstemu oczyszczaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 380 - 480
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 179 / 644
Podciśnienie (mbar/kPa) 325 / 32,5
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 9
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 167
Waga z opakowaniem (kg) 167,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1202 x 771 x 1470

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz
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