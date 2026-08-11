Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 60 Hz
Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.
IVS 100/75 to najmocniejszy model 60 Hz w naszej ofercie odkurzaczy przemysłowych klasy super. Odporny na korozję 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej umożliwia zasysanie bardzo dużych ilości bardzo ciężkich materiałów. Zasilany wysokowydajnym silnikiem trójfazowym o sprawności IE3 i łagodnym rozruchu oraz wyposażony w dmuchawę bocznokanałową o mocy 7,5 kW, odkurzacz bez trudu radzi sobie zarówno z mobilną, jak i stacjonarną pracą ciągłą. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu mechanizmowi odkładania i opróżniania pojemnika. Ogółem urządzenie zostało opracowane z dużym naciskiem na łatwość obsługi. Na przykład przekładnia do ukierunkowanego przenoszenia mocy w poziomym wytrząsaczu filtra zapewnia niezmiennie dobre efekty czyszczenia filtra, niezależnie od siły przyłożonej przez użytkownika. System filtrujący składa się z dużego filtra gwiazdowego, który jest nie tylko zatwierdzony dla klasy pyłu M, ale także zajmuje bardzo mało miejsca dzięki 16-warstwowej konstrukcji. Dalsze szczegóły wyposażenia obejmują różne opcje przechowywania akcesoriów i opcjonalny pilot zdalnego sterowania do włączania i wyłączania odkurzacza.
Cechy i zalety
Opcjonalne zdalne sterowanieOpcjonalne zdalne sterowanie – zasięg do 30m Wygodne korzystanie z odkurzacza. Kompaktowe wymiary.
Soft startNiski prąd rozruchowy zabezpiecza sieć elektryczną, do której podłączono odkurzacz. Brak niekorzystnych efektów wahań napięcia. Wystarczającym zabezpieczeniem jest bezpiecznik niskoprądowy.
Łatwa i przyjazna użytkownikowi obsługaHak na przewód zasilający i miejsce na akcesoria. Zintegrowany hak na przewód zasilający. Haki na obudowie można przymocować z pomocą systemu "clip".
Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornika
- Łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Zbiornik z dźwignią do manewrowania, która ułatwia jego przemieszczanie.
- Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.
Dźwignia systemu mechanicznego oczyszczania filtra
- Dźwignia do ręcznego oczyszczania filtra zamontowana na wysokości zapewniającej jej wygodną obsługę.
- Zawsze takie same, wysokie parametry odkurzania.
- Wysoka wytrzymałość filtra dzięki częstemu oczyszczaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 480
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|179 / 644
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|325 / 32,5
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|9
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|167
|Waga z opakowaniem (kg)
|167,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie