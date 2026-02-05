Odkurzacz przemysłowy IVC 60/30 Ap M Z22
Kompaktowy odkurzacz przemysłowy z trwałą dmuchawą boczno-kanałową, przeznaczony do pracy ciągłej (np. w procesach produkcyjnych). Idealny do drobnych pyłów klasy M, strefy ATEX 22 oraz obszarów wymagających higienicznej czystości.
IVC 60/30 Ap M Z22 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z wytrzymałą turbiną boczno-kanałową, zaprojektowany do pracy ciągłej. Odkurzacz sprawdzi się w środowisku produkcyjnym oraz podczas czyszczenia maszyn w strefie ATEX 22. Urządzenie jest odpowiednie do pracy z pyłami klasy M, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, oraz w obszarach o zaostrzonych wymaganiach higienicznych
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina boczno-kanałowaTurbina boczno-kanałowa jest niezawodna w działaniu (żywotność co najmniej 20 000 h) i zapewnią wysoką siłę ssącą.
Ręczne czyszczenie filtra IVC (Ap)
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
- Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
- Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|250 / 25
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,9
|Waga bez akcesoriów (kg)
|95
|Waga z opakowaniem (kg)
|95,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 690 x 1240
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo