Odkurzacz przemysłowy IVC 60/30 Ap M Z22

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy z trwałą dmuchawą boczno-kanałową, przeznaczony do pracy ciągłej (np. w procesach produkcyjnych). Idealny do drobnych pyłów klasy M, strefy ATEX 22 oraz obszarów wymagających higienicznej czystości.

IVC 60/30 Ap M Z22 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z wytrzymałą turbiną boczno-kanałową, zaprojektowany do pracy ciągłej. Odkurzacz sprawdzi się w środowisku produkcyjnym oraz podczas czyszczenia maszyn w strefie ATEX 22. Urządzenie jest odpowiednie do pracy z pyłami klasy M, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, oraz w obszarach o zaostrzonych wymaganiach higienicznych

Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22
Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina boczno-kanałowa
Turbina boczno-kanałowa jest niezawodna w działaniu (żywotność co najmniej 20 000 h) i zapewnią wysoką siłę ssącą.
Ręczne czyszczenie filtra IVC (Ap) 
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
  • Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
  • Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Podciśnienie (mbar/kPa) 250 / 25
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,9
Waga bez akcesoriów (kg) 95
Waga z opakowaniem (kg) 95,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 1240

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
