IVC 60/30 Ap M Z22 to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z wytrzymałą turbiną boczno-kanałową, zaprojektowany do pracy ciągłej. Odkurzacz sprawdzi się w środowisku produkcyjnym oraz podczas czyszczenia maszyn w strefie ATEX 22. Urządzenie jest odpowiednie do pracy z pyłami klasy M, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, oraz w obszarach o zaostrzonych wymaganiach higienicznych