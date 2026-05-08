Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 H Z22

Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej, wyposażony w gwiaździsty filtr pyłów klasy H oraz turbinę EC, przeznaczony do odkurzania drobnych i grubych cząstek stałych w strefie ATEX 22

Do uniwersalnego odkurzania małych i średnich ilości drobnych oraz grubych zanieczyszczeń stałych w środowiskach przemysłowych – w strefie ATEX 22: IVM 40/12-1 H Z22 to jednosilnikowy, przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej z turbiną EC. Mocne i niezawodne urządzenie pracuje w trybie jednofazowym, cechuje się wyjątkowo kompaktową, solidną i trwałą konstrukcją, a także wysoką mobilnością i zwrotnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa. Dzięki systemowi czyszczenia filtra Pull and Clean, duży gwiaździsty filtr pyłów klasy M można łatwo i wygodnie czyścić podczas pracy. Dodatkowo odkurzacz wyposażono w certyfikowany, końcowy filtr kasetowy klasy H z rozpoznawaniem filtra, co umożliwia jego użycie również w przypadku pyłów klasy H. Zbiornik i komora filtra wykonano z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, a podwozie – z trwałej stali malowanej proszkowo.

Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22
Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów H
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Turbina EC o niskim zużywaniu się
Bezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
  • Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
  • Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
  • Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-stopniowemu systemowi filtracji z optymalnym stopniem separacji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1 x 1,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,6
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 1,6
Waga bez akcesoriów (kg) 51
Waga z opakowaniem (kg) 51,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1140

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 H Z22
Zastosowania
  • Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
  • Do niewielkich i średnich ilości cząstek stałych i pyłów klasy H
  • Do najtrudniejszych zastosowań, nadaje się również do odkurzania materiałów klejących
Akcesoria