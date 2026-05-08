Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 H Z22
Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej, wyposażony w gwiaździsty filtr pyłów klasy H oraz turbinę EC, przeznaczony do odkurzania drobnych i grubych cząstek stałych w strefie ATEX 22
Do uniwersalnego odkurzania małych i średnich ilości drobnych oraz grubych zanieczyszczeń stałych w środowiskach przemysłowych – w strefie ATEX 22: IVM 40/12-1 H Z22 to jednosilnikowy, przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej z turbiną EC. Mocne i niezawodne urządzenie pracuje w trybie jednofazowym, cechuje się wyjątkowo kompaktową, solidną i trwałą konstrukcją, a także wysoką mobilnością i zwrotnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa. Dzięki systemowi czyszczenia filtra Pull and Clean, duży gwiaździsty filtr pyłów klasy M można łatwo i wygodnie czyścić podczas pracy. Dodatkowo odkurzacz wyposażono w certyfikowany, końcowy filtr kasetowy klasy H z rozpoznawaniem filtra, co umożliwia jego użycie również w przypadku pyłów klasy H. Zbiornik i komora filtra wykonano z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, a podwozie – z trwałej stali malowanej proszkowo.
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów HKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Turbina EC o niskim zużywaniu sięBezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
- Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
- Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy i dodatkowy filtr kartridżowy
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-stopniowemu systemowi filtracji z optymalnym stopniem separacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1 x 1,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,6
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|1,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|51
|Waga z opakowaniem (kg)
|51,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1140
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Zastosowania
- Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
- Do niewielkich i średnich ilości cząstek stałych i pyłów klasy H
- Do najtrudniejszych zastosowań, nadaje się również do odkurzania materiałów klejących