Do uniwersalnego odkurzania małych i średnich ilości drobnych oraz grubych zanieczyszczeń stałych w środowiskach przemysłowych – w strefie ATEX 22: IVM 40/12-1 H Z22 to jednosilnikowy, przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej z turbiną EC. Mocne i niezawodne urządzenie pracuje w trybie jednofazowym, cechuje się wyjątkowo kompaktową, solidną i trwałą konstrukcją, a także wysoką mobilnością i zwrotnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa. Dzięki systemowi czyszczenia filtra Pull and Clean, duży gwiaździsty filtr pyłów klasy M można łatwo i wygodnie czyścić podczas pracy. Dodatkowo odkurzacz wyposażono w certyfikowany, końcowy filtr kasetowy klasy H z rozpoznawaniem filtra, co umożliwia jego użycie również w przypadku pyłów klasy H. Zbiornik i komora filtra wykonano z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, a podwozie – z trwałej stali malowanej proszkowo.