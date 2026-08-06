Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22

Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej, wyposażony w gwiaździsty filtr pyłów klasy M oraz turbinę EC, przeznaczony do odkurzania drobnych i grubych cząstek stałych w strefie ATEX 22

Model IVM 40/12-1 M Z22 to przemysłowy odkurzacz klasy średniej z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, przeznaczony do uniwersalnego zbierania małych i średnich ilości drobnych i większych zanieczyszczeń stałych w środowiskach przemysłowych. Sprawdza się także w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych oraz w strefie ATEX 22. Kompaktowy, trwały i mobilny, działa w trybie jednofazowym i jest wyposażony w turbinę EC, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dzięki dużym kołom urządzenie można z łatwością przetransportować w dowolne miejsce. System czyszczenia Pull and Clean pozwala wygodnie czyścić gwiaździsty filtr pyłów klasy M w trakcie pracy. Zbiornik i komora filtra wykonano z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, a podwozie – z trwałej stali malowanej proszkowo.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22: Certyfikowany dla strefy ATEX 22
Certyfikowany dla strefy ATEX 22
Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22: Klasa pyłów M
Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22: Turbina EC o niskim zużywaniu się
Turbina EC o niskim zużywaniu się
Bezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
  • Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
  • Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Podciśnienie (mbar/kPa) 239 / 23,9
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1 x 1,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,6
Waga bez akcesoriów (kg) 50
Waga z opakowaniem (kg) 50,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1140

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22

Wideo

Zastosowania
  • Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
  • Do niewielkich i średnich ilości cząstek stałych i pyłów klasy M
  • Do najtrudniejszych zastosowań, nadaje się również do odkurzania materiałów klejących
Akcesoria