Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22
Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej, wyposażony w gwiaździsty filtr pyłów klasy M oraz turbinę EC, przeznaczony do odkurzania drobnych i grubych cząstek stałych w strefie ATEX 22
Model IVM 40/12-1 M Z22 to przemysłowy odkurzacz klasy średniej z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, przeznaczony do uniwersalnego zbierania małych i średnich ilości drobnych i większych zanieczyszczeń stałych w środowiskach przemysłowych. Sprawdza się także w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych oraz w strefie ATEX 22. Kompaktowy, trwały i mobilny, działa w trybie jednofazowym i jest wyposażony w turbinę EC, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dzięki dużym kołom urządzenie można z łatwością przetransportować w dowolne miejsce. System czyszczenia Pull and Clean pozwala wygodnie czyścić gwiaździsty filtr pyłów klasy M w trakcie pracy. Zbiornik i komora filtra wykonano z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, a podwozie – z trwałej stali malowanej proszkowo.
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina EC o niskim zużywaniu sięBezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
- Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
- Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1 x 1,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|50
|Waga z opakowaniem (kg)
|50,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1140
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
- Do niewielkich i średnich ilości cząstek stałych i pyłów klasy M
- Do najtrudniejszych zastosowań, nadaje się również do odkurzania materiałów klejących