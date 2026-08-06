Model IVM 40/12-1 M Z22 to przemysłowy odkurzacz klasy średniej z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, przeznaczony do uniwersalnego zbierania małych i średnich ilości drobnych i większych zanieczyszczeń stałych w środowiskach przemysłowych. Sprawdza się także w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych oraz w strefie ATEX 22. Kompaktowy, trwały i mobilny, działa w trybie jednofazowym i jest wyposażony w turbinę EC, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dzięki dużym kołom urządzenie można z łatwością przetransportować w dowolne miejsce. System czyszczenia Pull and Clean pozwala wygodnie czyścić gwiaździsty filtr pyłów klasy M w trakcie pracy. Zbiornik i komora filtra wykonano z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, a podwozie – z trwałej stali malowanej proszkowo.