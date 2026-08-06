Odkurzacz przemysłowy IVM 40/12-1 M Z22 Set
Odkurzacz przemysłowy klasy średniej w zestawie z akcesoriami, wyposażony w filtr gwiaździsty klasy pyłu M i turbinę EC, przeznaczony do odkurzania drobnych i grubych ciał stałych w strefie ATEX 22.
Przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/12-1 M Z22 nadaje się do uniwersalnego odkurzania małych i średnich ilości drobnych i grubych ciał stałych w przemyśle – jest również idealny do stosowania w obszarach o surowych wymogach higienicznych oraz w strefie ATEX 22. Ta niezawodna, trwała, kompaktowa i mobilna maszyna wraz z akcesoriami (redukcja, wąż ssący PVC, uchwyt ze stali nierdzewnej i standardowa dysza) pracuje w instalacjach jednofazowych, jest wyposażona w turbinę EC i jest używana we wszystkich zastosowaniach, gdzie okoliczności wymagają przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa. Duże koła ułatwiają transport tam, gdzie jest potrzebny. Dzięki innowacyjnemu systemowi oczyszczania filtra Pull and Clean, duży filtr gwieździsty klasy pyłu M można czyścić łatwo i wygodnie podczas pracy. Zbiornik na odpady i zbiornik filtra są wykonane z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali.
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina EC o niskim zużywaniu sięBezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
- Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
- Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1 x 1,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|52,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|53,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1140
Wideo
Zastosowania
- Odpowiedni do zastosowań w strefie 22 ATEX
- Do niewielkich i średnich ilości cząstek stałych i pyłów klasy M
- Do najtrudniejszych zastosowań, nadaje się również do odkurzania materiałów klejących