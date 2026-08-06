Przeciwwybuchowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/12-1 M Z22 nadaje się do uniwersalnego odkurzania małych i średnich ilości drobnych i grubych ciał stałych w przemyśle – jest również idealny do stosowania w obszarach o surowych wymogach higienicznych oraz w strefie ATEX 22. Ta niezawodna, trwała, kompaktowa i mobilna maszyna wraz z akcesoriami (redukcja, wąż ssący PVC, uchwyt ze stali nierdzewnej i standardowa dysza) pracuje w instalacjach jednofazowych, jest wyposażona w turbinę EC i jest używana we wszystkich zastosowaniach, gdzie okoliczności wymagają przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa. Duże koła ułatwiają transport tam, gdzie jest potrzebny. Dzięki innowacyjnemu systemowi oczyszczania filtra Pull and Clean, duży filtr gwieździsty klasy pyłu M można czyścić łatwo i wygodnie podczas pracy. Zbiornik na odpady i zbiornik filtra są wykonane z wysokiej jakości kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali.