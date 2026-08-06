Trwały, solidny, kompaktowy i mobilny: dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 ACD Lp Set jest przeznaczony do uniwersalnego odkurzania drobnych i grubych ciał stałych w przemyśle. Ta niezawodna maszyna pracuje w instalacjach jednofazowych, a oba silniki mogą być indywidualnie sterowane. Filtr gwieździsty klasy pyłu M można łatwo, wygodnie i niezawodnie czyścić za pomocą systemu oczyszczania filtra Pull and Clean, bez konieczności wyłączania odkurzacza. Urządzenie imponuje systemem opróżniania Longopac®, który umożliwia bezpyłowe usuwanie zassanych odpadów. Zbiornik filtra maszyny jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali i wyposażone w duże koła ułatwiające transport.