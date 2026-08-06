Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
IVM 40/24-2 M ACD Lp to dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej, zawierający akcesoria, przeznaczony do drobnych i grubych ciał stałych. Wyposażony jest w system opróżniania Longopac® zapewniający bezpyłowe usuwanie odpadów.
Trwały, solidny, kompaktowy i mobilny: dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 ACD Lp Set jest przeznaczony do uniwersalnego odkurzania drobnych i grubych ciał stałych w przemyśle. Ta niezawodna maszyna pracuje w instalacjach jednofazowych, a oba silniki mogą być indywidualnie sterowane. Filtr gwieździsty klasy pyłu M można łatwo, wygodnie i niezawodnie czyścić za pomocą systemu oczyszczania filtra Pull and Clean, bez konieczności wyłączania odkurzacza. Urządzenie imponuje systemem opróżniania Longopac®, który umożliwia bezpyłowe usuwanie zassanych odpadów. Zbiornik filtra maszyny jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali i wyposażone w duże koła ułatwiające transport.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Bezpieczny system utylizacji Longopac®Bezpieczna i zdrowa praca dzięki niskopylącej utylizacji.
Dwie turbiny
- Wysoka moc ssąca i wytrzymałość.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,5
|Waga bez akcesoriów (kg)
|47
|Waga z opakowaniem (kg)
|49,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|680 x 655 x 1435
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: tak
Wideo
Zastosowania
- Do mniejszych ilości ciał stałych i pyłu
- Do usuwania łatwopalnego pyłu