Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

IVM 40/24-2 M ACD Lp to dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej, zawierający akcesoria, przeznaczony do drobnych i grubych ciał stałych. Wyposażony jest w system opróżniania Longopac® zapewniający bezpyłowe usuwanie odpadów.

Trwały, solidny, kompaktowy i mobilny: dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 ACD Lp Set jest przeznaczony do uniwersalnego odkurzania drobnych i grubych ciał stałych w przemyśle. Ta niezawodna maszyna pracuje w instalacjach jednofazowych, a oba silniki mogą być indywidualnie sterowane. Filtr gwieździsty klasy pyłu M można łatwo, wygodnie i niezawodnie czyścić za pomocą systemu oczyszczania filtra Pull and Clean, bez konieczności wyłączania odkurzacza. Urządzenie imponuje systemem opróżniania Longopac®, który umożliwia bezpyłowe usuwanie zassanych odpadów. Zbiornik filtra maszyny jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali i wyposażone w duże koła ułatwiające transport.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Klasa pyłów M
Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Bezpieczny system utylizacji Longopac®
Bezpieczny system utylizacji Longopac®
Bezpieczna i zdrowa praca dzięki niskopylącej utylizacji.
Dwie turbiny
  • Wysoka moc ssąca i wytrzymałość.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 100 / 360
Podciśnienie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,5
Waga bez akcesoriów (kg) 47
Waga z opakowaniem (kg) 49,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 680 x 655 x 1435

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: tak
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Wideo

Zastosowania
  • Do mniejszych ilości ciał stałych i pyłu
  • Do usuwania łatwopalnego pyłu
Akcesoria