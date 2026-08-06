Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set
IVM 40/24-2 M ACD to dwusilnikowy, mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej, który wraz z akcesoriami imponuje przy zasysaniu drobnych i grubych pyłów palnych.
Trwały, solidny, kompaktowy, mobilny: dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD Set jest przeznaczony do uniwersalnego odkurzania drobnych i grubych palnych ciał stałych poza strefami ATEX (zagrożonymi wybuchem). Ta niezawodna maszyna pracuje w instalacjach jednofazowych, a oba silniki można indywidualnie sterować. Duży, certyfikowany filtr gwieździsty PTFE klasy pyłu M można łatwo, wygodnie i niezawodnie czyścić za pomocą systemu oczyszczania filtra Pull and Clean, bez konieczności wyłączania odkurzacza. Filtr i zbiorniki na odpady tego odkurzacza przemysłowego są wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali i wyposażone w duże koła ułatwiające transport.
Cechy i zalety
ACD – do stosowania z palnymi pyłamiBezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyśćCzyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|77
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|1,5
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|34,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|645 x 655 x 1157
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Wyposażenie objęte dostawą: tak
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania łatwopalnego pyłu