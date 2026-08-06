Trwały, solidny, kompaktowy, mobilny: dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD Set jest przeznaczony do uniwersalnego odkurzania drobnych i grubych palnych ciał stałych poza strefami ATEX (zagrożonymi wybuchem). Ta niezawodna maszyna pracuje w instalacjach jednofazowych, a oba silniki można indywidualnie sterować. Duży, certyfikowany filtr gwieździsty PTFE klasy pyłu M można łatwo, wygodnie i niezawodnie czyścić za pomocą systemu oczyszczania filtra Pull and Clean, bez konieczności wyłączania odkurzacza. Filtr i zbiorniki na odpady tego odkurzacza przemysłowego są wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali i wyposażone w duże koła ułatwiające transport.