Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set

IVM 40/24-2 M ACD to dwusilnikowy, mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej, który wraz z akcesoriami imponuje przy zasysaniu drobnych i grubych pyłów palnych.

Trwały, solidny, kompaktowy, mobilny: dwusilnikowy odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD Set jest przeznaczony do uniwersalnego odkurzania drobnych i grubych palnych ciał stałych poza strefami ATEX (zagrożonymi wybuchem). Ta niezawodna maszyna pracuje w instalacjach jednofazowych, a oba silniki można indywidualnie sterować. Duży, certyfikowany filtr gwieździsty PTFE klasy pyłu M można łatwo, wygodnie i niezawodnie czyścić za pomocą systemu oczyszczania filtra Pull and Clean, bez konieczności wyłączania odkurzacza. Filtr i zbiorniki na odpady tego odkurzacza przemysłowego są wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, podczas gdy podwozie jest wykonane z trwałej stali i wyposażone w duże koła ułatwiające transport.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD – do stosowania z palnymi pyłami
ACD – do stosowania z palnymi pyłami
Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów Zgodność z normą IEC 60335-2-69.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set: Klasa pyłów M
Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set: Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 100 / 360
Podciśnienie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Pojemność zbiornika (l) 40
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 77
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 1,5
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 34,5
Waga z opakowaniem (kg) 35,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 645 x 655 x 1157

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Wyposażenie objęte dostawą: tak
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set
Odkurzacz przemysłowy IVM 40/24-2 M ACD Set

Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania łatwopalnego pyłu
Akcesoria