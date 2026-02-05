Specjalnie opracowany do usuwania drobnych, szkodliwych oraz wybuchowych pyłów: nasz odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/30 M Z22 wyróżnia się trwałą turbiną boczno-kanałową oraz pracą trójfazową, co zapewnia ciągłą eksploatację w przemyśle Solidna maszyna z odporną stalową obudową i zbiornikiem ze stali nierdzewnej odpornej na kwasy, wyposażona w duży filtr gwiaździsty klasy M, spełnia wymagania do pracy w strefie ATEX 22. Duże koła zapewniają maksymalną mobilność, a ręczne czyszczenie filtra z przekładnią zmniejsza konieczność konserwacji, przedłużając żywotność filtra