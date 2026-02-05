Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30 M Z22
Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/30 M Z22, certyfikowany zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU, przeznaczony do pracy w strefie ATEX 22, wyposażony w turbinę boczno-kanałową, do uniwersalnych zastosowań przemysłowych
Specjalnie opracowany do usuwania drobnych, szkodliwych oraz wybuchowych pyłów: nasz odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/30 M Z22 wyróżnia się trwałą turbiną boczno-kanałową oraz pracą trójfazową, co zapewnia ciągłą eksploatację w przemyśle Solidna maszyna z odporną stalową obudową i zbiornikiem ze stali nierdzewnej odpornej na kwasy, wyposażona w duży filtr gwiaździsty klasy M, spełnia wymagania do pracy w strefie ATEX 22. Duże koła zapewniają maksymalną mobilność, a ręczne czyszczenie filtra z przekładnią zmniejsza konieczność konserwacji, przedłużając żywotność filtra
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy ATEX 22Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina boczno-kanałowaMoc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra IVM
- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|79
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|102
|Waga z opakowaniem (kg)
|102,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo