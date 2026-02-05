Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30 M Z22

Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/30 M Z22, certyfikowany zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU, przeznaczony do pracy w strefie ATEX 22, wyposażony w turbinę boczno-kanałową, do uniwersalnych zastosowań przemysłowych

Specjalnie opracowany do usuwania drobnych, szkodliwych oraz wybuchowych pyłów: nasz odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/30 M Z22 wyróżnia się trwałą turbiną boczno-kanałową oraz pracą trójfazową, co zapewnia ciągłą eksploatację w przemyśle Solidna maszyna z odporną stalową obudową i zbiornikiem ze stali nierdzewnej odpornej na kwasy, wyposażona w duży filtr gwiaździsty klasy M, spełnia wymagania do pracy w strefie ATEX 22. Duże koła zapewniają maksymalną mobilność, a ręczne czyszczenie filtra z przekładnią zmniejsza konieczność konserwacji, przedłużając żywotność filtra

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30 M Z22: Certyfikowany dla strefy ATEX 22
Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30 M Z22: Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/30 M Z22: Turbina boczno-kanałowa
Moc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra IVM
  • Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
  • Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
  • Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
  • Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podciśnienie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Pojemność zbiornika (l) 60
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2
Waga bez akcesoriów (kg) 102
Waga z opakowaniem (kg) 102,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1040 x 680 x 1840

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo

Akcesoria