IVS 100/75 M Z22 to najwyższy model w naszej ofercie odkurzaczy przemysłowych klasy super z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. Charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, najwyższym poziomem bezpieczeństwa oraz wyjątkową wydajnością. Dzięki boczno-kanałowej dmuchawie o mocy 7,5 kW i efektywności IE2, oraz funkcji łagodnego rozruchu, jest odpowiedni do pracy mobilnej i stacjonarnej, zapobiegając niepożądanym skokom mocy przy uruchamianiu. Przeznaczony do odkurzania dużych ilości pyłów drobnych i potencjalnie szkodliwych dla zdrowia oraz pyłów wybuchowych. Jest dopuszczony do użytku w strefie Z22 i posiada filtr do pyłów klasy M. Poziomy otrząsacz filtra z przekładnią zapewnia optymalną moc ssania, a 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z mechanizmem zdejmowania pozwala na długie okres pracy i łatwą utylizację. Istnieje również wiele opcji przechowywania akcesoriów, zapewniających ich bezpieczeństwo w trakcie transportu.