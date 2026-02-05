Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 M Z22
IVS 100/75 M Z22 to odkurzacz przemysłowy klasy super z dmuchawą boczno-kanałową o mocy 7,5 kW, będący najmocniejszym modelem w naszej ofercie. Przeznaczony do strefy 22, z certyfikatem pyłów klasy M i ochroną przeciwwybuchową
IVS 100/75 M Z22 to najwyższy model w naszej ofercie odkurzaczy przemysłowych klasy super z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. Charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, najwyższym poziomem bezpieczeństwa oraz wyjątkową wydajnością. Dzięki boczno-kanałowej dmuchawie o mocy 7,5 kW i efektywności IE2, oraz funkcji łagodnego rozruchu, jest odpowiedni do pracy mobilnej i stacjonarnej, zapobiegając niepożądanym skokom mocy przy uruchamianiu. Przeznaczony do odkurzania dużych ilości pyłów drobnych i potencjalnie szkodliwych dla zdrowia oraz pyłów wybuchowych. Jest dopuszczony do użytku w strefie Z22 i posiada filtr do pyłów klasy M. Poziomy otrząsacz filtra z przekładnią zapewnia optymalną moc ssania, a 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej z mechanizmem zdejmowania pozwala na długie okres pracy i łatwą utylizację. Istnieje również wiele opcji przechowywania akcesoriów, zapewniających ich bezpieczeństwo w trakcie transportu.
Cechy i zalety
Odpowiedni do pracy w strefie Z22Najwyższy poziom bezpieczeństwa. Możliwość odsysania substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
Soft startNiski prąd rozruchowy zabezpiecza sieć elektryczną, do której podłączono odkurzacz. Brak niekorzystnych efektów wahań napięcia. Wystarczającym zabezpieczeniem jest bezpiecznik niskoprądowy.
Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornikaŁatwe i szybkie opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia. Zbiornik z dźwignią do manewrowania, która ułatwia jego przemieszczanie. Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.
Dźwignia systemu mechanicznego oczyszczania filtra
- Uchwyt do ręcznego czyszczenia filtra znajduje się na wygodnej wysokości i tym samym zapewnia komfort pracy.
- Zawsze takie same, wysokie parametry odkurzania.
- Wysoka wytrzymałość filtra dzięki częstemu oczyszczaniu.
Łatwa i przyjazna użytkownikowi obsługa
- Hak na przewód zasilający i miejsce na akcesoria.
- Zintegrowany hak na przewód zasilający.
Opcjonalne zdalne sterowanie
- Opcjonalny pilot do zdalnej obsługi maszyny z odległości do 100 m.
- Wygodne korzystanie z odkurzacza.
- Kompaktowe wymiary.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|7,5
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|180
|Waga z opakowaniem (kg)
|180,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie