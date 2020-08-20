Bezpieczne procesy chemiczne

Przemysł chemiczny wykorzystuje różnorodne agresywnie działające substancje stałe, a także żrące płyny, które często posiadają właściwości wybuchowe, jak również są niebezpieczne. Bezpieczne zasysanie takich substancji stanowi nie lada wyzwanie i wymaga niezwodnych rozwiązań.

IVC 60/24 2

Zastosowanie:

  • Czyszczenie maszyn i stanowisk pracy, zwłaszcza zasysanie i odkurzanie (agresywnie działających) produktów chemicznych takich jak: nawozy, barwniki w proszku, woda, detergenty, itp.
  • Odkurzanie pyłu z procesów produkcyjnych np.: w trakcie napełniania mieszalni

Wyzwanie:

  • Odkurzanie resztek żywności, pyłu (wybuchowego, wolno się unoszącego, kleju, wilgoci), tłuszczów, olejów, białek i płynów.
  • Zapobieganie ryzyku wybuchu pyłu
  • Wykluczenie zanieczyszczenia krzyżowego, zakażenia bakteryjnego, zmian smaku

Rezultat:

  • Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów;
  • Niezawodne zasysanie wybuchowego pyłu przez urządzenia z certyfikatem ATEX;
  • Trwałe, rzetelne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania;
  • Skuteczne filtry i czyszczenie filtra.

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych

Odpylacze

Odpylacze do pyłów niebezpiecznych