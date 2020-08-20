Bezpieczne procesy chemiczne
Przemysł chemiczny wykorzystuje różnorodne agresywnie działające substancje stałe, a także żrące płyny, które często posiadają właściwości wybuchowe, jak również są niebezpieczne. Bezpieczne zasysanie takich substancji stanowi nie lada wyzwanie i wymaga niezwodnych rozwiązań.
Zastosowanie:
- Czyszczenie maszyn i stanowisk pracy, zwłaszcza zasysanie i odkurzanie (agresywnie działających) produktów chemicznych takich jak: nawozy, barwniki w proszku, woda, detergenty, itp.
- Odkurzanie pyłu z procesów produkcyjnych np.: w trakcie napełniania mieszalni
Wyzwanie:
- Odkurzanie resztek żywności, pyłu (wybuchowego, wolno się unoszącego, kleju, wilgoci), tłuszczów, olejów, białek i płynów.
- Zapobieganie ryzyku wybuchu pyłu
- Wykluczenie zanieczyszczenia krzyżowego, zakażenia bakteryjnego, zmian smaku
Rezultat:
- Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów;
- Niezawodne zasysanie wybuchowego pyłu przez urządzenia z certyfikatem ATEX;
- Trwałe, rzetelne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania;
- Skuteczne filtry i czyszczenie filtra.