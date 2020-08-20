Bezpieczne procesy chemiczne

Przemysł chemiczny wykorzystuje różnorodne agresywnie działające substancje stałe, a także żrące płyny, które często posiadają właściwości wybuchowe, jak również są niebezpieczne. Bezpieczne zasysanie takich substancji stanowi nie lada wyzwanie i wymaga niezwodnych rozwiązań.