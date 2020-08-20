Bezpyłowa produkcja w przemyśle elektronicznym i optycznym

Podczas produkcji, w przemyśle elektronicznym i optycznym, powstaje bardzo drobny pył, który może uszkodzić komponenty i musi być odkurzany w trakcie pracy urządzeń. Nasze systemy odkurzania nie tylko umożliwią Ci wykonanie zadań, ale również ochronią zaawansowane systemy produkcyjne.

Elektro- und Optik

Zastosowanie:

  • Frezowanie elektronicznych komponentów
  • Polerowanie elementów optycznych

Wyzwanie:

  • Pył o silnych właściwościach ściernych
  • Pył, który może spowodować zniszczenie komponentów

Rezultat:

  • Zapewnienie jakości i prawidłowego funkcjonowania procesów

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych

Odpylacze

Odpylacze do pyłów niebezpiecznych