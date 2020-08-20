Bezpyłowa produkcja w przemyśle elektronicznym i optycznym
Podczas produkcji, w przemyśle elektronicznym i optycznym, powstaje bardzo drobny pył, który może uszkodzić komponenty i musi być odkurzany w trakcie pracy urządzeń. Nasze systemy odkurzania nie tylko umożliwią Ci wykonanie zadań, ale również ochronią zaawansowane systemy produkcyjne.
Zastosowanie:
- Frezowanie elektronicznych komponentów
- Polerowanie elementów optycznych
Wyzwanie:
- Pył o silnych właściwościach ściernych
- Pył, który może spowodować zniszczenie komponentów
Rezultat:
- Zapewnienie jakości i prawidłowego funkcjonowania procesów