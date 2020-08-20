Zapewnienie skutecznej higieny
Przemysł farmaceutyczny musi nieustannie spełniać wymagania wysokiej jakości, a także standardów w odniesieniu do różnych gam wyrobów. Jednocześnie, procesy produkcji muszą być maksymalnie wydajne. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie odkurzania i pochłaniania pyłu, łatwo można sprostać obu wyzwaniom, w każdej branży przemysłu.
Zastosowanie:
- Odkurzanie pozostałości z produkcji tabletek, leków (witamin, estrogenów, itp.)
- Odkurzanie pyłu powstającego w procesach produkcji
Wyzwanie:
- Drobny, często niebezpieczny pył
- Wybuchowy pył
Rezultat:
- Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów, dzięki m.in. zintegrowanemu zasysaniu w procesie produkcji
- Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas pracy
- Zastosowanie odkurzaczy w wyjątkowo wrażliwych obszarach
- Bezpieczne odkurzanie oraz usuwanie niebezpiecznego i wybuchowego pyłu, dzięki urządzeniom posiadającym certyfikację ATEX