Bezpieczne procesy w przemyśle spożywczym
Czyste środowisko dla procesów produkcyjnych, gwarancja jakości, maksymalny poziom higieny, jak również zapobieganie zakażeniom to czynniki decydujące o sukcesie w zakresie przetwórstwa żywności. Powstają tutaj duże ilości drobnego oraz wybuchowego pyłu.
Zastosowanie:
- Odkurzanie pyłu w przemyśle spożywczym takiego jak np.: mąka, cukier, proszek do pieczenia, tytoń
- Odkurzanie płynnych pozostałości produktów spożywczych
- Odkurzanie resztek produktów spożywczych zmieszanych z odłamkami szkła
- Zintegrowane czyszczenie na potrzeby konserwacji lub stałe w procesie produkcji
Wyzwanie:
- Różnorodne odkurzanie zanieczyszczeń pochodzących z żywności, pyłu (wybuchowego, wolno się unoszącego, kleju, wilgoci), tłuszczów, olejów, białek i płynów.
- Zapobieganie ryzyku wybuchu na skutek obecności pyłu
- Wykluczenie zanieczyszczenia krzyżowego, zakażenia bakteryjnego, zmian smaku
Rezultat:
- Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów;
- Niezawodne zasysanie wybuchowego pyłu przez urządzenia z certyfikatem ATEX;
- Trwałe, rzetelne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania;
- Skuteczne filtry i czyszczenie filtra.