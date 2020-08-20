Bezpieczne procesy w przemyśle spożywczym

Czyste środowisko dla procesów produkcyjnych, gwarancja jakości, maksymalny poziom higieny, jak również zapobieganie zakażeniom to czynniki decydujące o sukcesie w zakresie przetwórstwa żywności. Powstają tutaj duże ilości drobnego oraz wybuchowego pyłu.

IV 60/24 2W

Zastosowanie:

  • Odkurzanie pyłu w przemyśle spożywczym takiego jak np.: mąka, cukier, proszek do pieczenia, tytoń
  •  Odkurzanie płynnych pozostałości produktów spożywczych
  •  Odkurzanie resztek produktów spożywczych zmieszanych z odłamkami szkła
  • Zintegrowane czyszczenie na potrzeby konserwacji lub stałe w procesie produkcji

Wyzwanie:

  • Różnorodne odkurzanie zanieczyszczeń pochodzących z żywności, pyłu (wybuchowego, wolno się unoszącego, kleju, wilgoci), tłuszczów, olejów, białek i płynów.
  • Zapobieganie ryzyku wybuchu na skutek obecności pyłu
  • Wykluczenie zanieczyszczenia krzyżowego, zakażenia bakteryjnego, zmian smaku

Rezultat:

  • Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów;
  • Niezawodne zasysanie wybuchowego pyłu przez urządzenia z certyfikatem ATEX;
  • Trwałe, rzetelne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania;
  • Skuteczne filtry i czyszczenie filtra.

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych

Odpylacze

Odpylacze do pyłów niebezpiecznych