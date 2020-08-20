Bezpieczne procesy w przemyśle spożywczym

Czyste środowisko dla procesów produkcyjnych, gwarancja jakości, maksymalny poziom higieny, jak również zapobieganie zakażeniom to czynniki decydujące o sukcesie w zakresie przetwórstwa żywności. Powstają tutaj duże ilości drobnego oraz wybuchowego pyłu.