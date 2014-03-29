iSolar - Do mycia paneli fotowoltaicznych

Czyste panele – więcej energii

iSolar, jako pierwszy na rynku system przeznaczony do czyszczenia paneli słonecznych, został przetestowany przez DLG (German Agricultural Society) i uzyskał w badaniach fokusowych doskonałe rezultaty.

Właściwie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie sprzętu iSolar. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie instalowane są ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne - w rolnictwie, handlu, przemyśle lub w prywatnych domach - technologa iSolar stanowi gwarancję, że ich potencjał zostanie w pełni wykorzystany.

Proponowana przez Kärcher metoda czyszczenia solarów: HDS 10/20-4 M z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody HD 10/23-4 S lub bez podgrzewania wody w połączeniu z systemem zmiękczania wody i oprzyrządowaniem iSolar. System wymaga zastosowania szczotki dyskowej i teleskopowej lancy.