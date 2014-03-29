iSolar - Do mycia paneli fotowoltaicznych

Brud ogranicza ilość światła docierającego do paneli słonecznych, co może skutkować obniżeniem ich mocy nawet o 20%. Deszcz i wiatr nigdy nie są na tyle silne by skutecznie wyczyścić te zabrudzenia. Kärcher opracował innowacyjną technologię opartą o zaprojektowane specjalnie do tego celu akcesoria: szczotki iSolar, teleskopowe lance i urządzenie do zmiękczania wody. W procesie czyszczenia wykorzystywane są urządzenia wysokociśnieniowe i specjalny nisko-alkaliczny preparat RM 99. iSolar posiada certyfikat DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze).

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Czyste panele – więcej energii

iSolar, jako pierwszy na rynku system przeznaczony do czyszczenia paneli słonecznych, został przetestowany przez DLG (German Agricultural Society) i uzyskał w badaniach fokusowych doskonałe rezultaty.

Właściwie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie sprzętu iSolar. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie instalowane są ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne - w rolnictwie, handlu, przemyśle lub w prywatnych domach - technologa iSolar stanowi gwarancję, że ich potencjał zostanie w pełni wykorzystany.

Proponowana przez Kärcher metoda czyszczenia solarów: HDS 10/20-4 M z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody HD 10/23-4 S lub bez podgrzewania wody w połączeniu z systemem zmiękczania wody i oprzyrządowaniem iSolar. System wymaga zastosowania szczotki dyskowej i teleskopowej lancy.

Delikatne lecz skuteczne: szczotki iSolar 400/800

Przeciwbieżnie obracające się szczotki są napędzane przez wodę z urządzenia wysokociśnieniowego (HD, HDS) podawaną pod niskim ciśnieniem. Siła tarcia szczotek skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni, zapewniając czystość, a wykonane z nylonu włókna zapobiegają rysowaniu delikatnej powierzchni paneli. Łożyska kulkowe zastosowane w szczotkach iSolar gwarantują im wysoką trwałość i niezawodność na lata.

iSolar 400

Czyszczenie paneli słonecznych iSolar 400

Napędzana wodą pojedyńcza szczotka iSolar 400 o szerokości roboczej 400 mm przeznaczona jest do czyszczenia małych powierzchni solarów. Niewielki ciężar i łatwa obsługa pozwalają na wygodne czyszczenie paneli.

  • Kompaktowy model do małych powierzchni 
  • Polecany do mycia paneli słonecznych mocowanych na stelażach
  • Napędzana wodą szczotka dyskowa z łożyskiem kulowym
  • Przyłącze M 18 x 1.5; kompatybilne ze standardowymi modelami HD/HDS
  • Wstępne płukanie sąsiadujących paneli

Więcej informacji o szczotce dyskowej iSolar 400

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych iSolar 800

Napędzana wodą, wyposażona w dwie przeciwbieżnie obracjące się szczotki głowica iSolar o szerokości roboczej 800 mm przeznaczona do czyszczenia systemów fotowoltaicznych.
Przciwbieżne obracanie się szczotek równoważy poprzeczne siły, zapewniając optymalne prowadzenie. Elastyczny przegub łączący szczotkę z lancą teleskopową gwarantuje dokładne przyleganie szczotek do czyszczonej powierzchni bez względu na kąt pod którym pracujemy. Głowica iSolar 800 została zaprojektowana z myślą o czyszczeniu dużych i bardzo dużych powierzchni.

  • Wysoka wydajność powierzchniowa
  • Optymalne prowadzenie dzięki równoważeniu sił poprzecznych
  • Przeciwbieżnie obracające się szczotki dyskowe z łożyskiem kulowym
  • Mosiężny, elastyczny przegub z rolką sterującą umożliwający pracę pod różnym kątem
  • Przyłącze M 18 x 1.5; kompatybilne ze standardowymi modelami HD/HDS
  • Wstępne płukanie sąsiadujących paneli

Więcej informacji o szczotce dyskowej iSolar 800

iSolar 800
iSolar Absturzsicherung

Profesjonalny zestaw do mycia paneli fotowoltaicznych iSolar

  • Certyfikowany system zgodny ze standardami bezpieczeństwa
  • Mechanizm blokady z amortyzatorem
  • Mocna metalowa skrzynia do przechowywania i transportu
  • W zestawie znajduje się lina o długości 12 m
  • Lina asekuracyjna
  • Uprząż

Więcej informacji o zestawie do pracy na wysokości iSolar

Bezpieczne i skuteczne usuwanie kamienia wapiennego i innych uporczywych zanieczyszczeń z Kärcher

Środek czyszczący RM 99 został opracowany specjalnie do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Jest wysoce skuteczny, łagodny w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalny. Niezawodnie usuwa uporczywy brud oraz tłuste zanieczyszczenia takie jak: ptasie odchody, szary film, rdzę, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne. Preparat zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody. Dzięki wysokiej wydajności środka panele mogą być idealnie czyste przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

RM 99 Solar Cleaner: delikatny i skuteczny preparat do czyszczenia fotowoltaiki

  • Skutecznie usuwa uporczywy brud, kurz i sadzę w sposób bezpieczny dla paneli słonecznych
  • Zapobiega powstawaniu wapiennego osadu z wody na umytej powierzchni
  • Nie pozostawia zacieków i smug
  • Łatwo biodegradowalny

Więcej informacji o RM 99 Solar Cleaner

iSolar RM 99
iSolar WS 50

Jeszcze skuteczniejsze czyszczenie paneli słonecznych: mobilny filtr zmiękczający wodę

Twarda woda może prowadzić do osadzania się kamienia wapiennego, który może radykalnie obniżyć wydajność paneli słonecznych. Mobilne filtry zmiękczające wodę WS 50 i WS 100 stanowią doskonałe uzupełnienie technologii czyszczenia ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych iSolar. Filtry skutecznie wyłapują wapno, dzięki czemu po umyciu powierzchnia paneli pozostaje błyszcząca i wolna od osadów. 

  • Filtr żywiczny wyłapuje wapno, co pozwala osiągnąć twardość wody na poziomie 0-1°
  • Filtr chroni proszkowo malowana rurowa rama ze stali szlachetnej, mobilność zapewniają dwa pneumatyczne koła

Więcej informacji o filtrach zmiękczających wodę.

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