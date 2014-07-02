Zestaw do pracy na wysokości

Certyfikowany system zgodny ze standardami bezpieczeństwa. W zestawie mocna, metalowa skrzynia do przechowywania i transportu uprzęży.

Certyfikowany system zgodny ze standardami bezpieczeństwa. W zestawie mocna, metalowa skrzynia do przechowywania i transportu uprzęży.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 8,4

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