iSolar 800 Advanced
Głowica szczotkowa napędzana przepływem wody iSolar 800, szerokość 800 mm, do prędkości przepływu wody 700–1000 l/h. Zawiera dwie szczotki obracające się w przeciwnym kierunku oraz elastyczne złącze przegubowe. Do systemów fotowoltaicznych.
Słoneczne perspektywy! Napędzana przepływem wody szczotka iSolar 800 o szerokości roboczej 800 mm pasuje do myjek wysokociśnieniowych z przepływem wody na poziomie 700–1000 l/h. Szczotka iSolar 800 składa się z dwóch obracających się w przeciwnym kierunku szczotek dyskowych i służy do czyszczenia systemów fotowoltaicznych. Szczotki obracające się w przeciwnych kierunkach balansują siły poprzeczne, zapewniając optymalną obsługę. Elastyczny przegub na złączu głowicy szczotkowej ułatwia pracę. Dzięki niemu włosie leży płasko na powierzchni, co daje jednolite rezultaty czyszczenia. Głowicę szczotkową zaprojektowano do szczególnie dużych obszarów — idealnie nadaje się do czyszczenia dużych systemów, szczególnie na dachach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Gwint przyłącza
|M 18
|Średnica (mm)
|800
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie systemów paneli fotowoltaicznych
Akcesoria
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