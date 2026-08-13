Przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych z przepływem wody 1100–1300 l/h. Szczotka iSolar 800 charakteryzuje się dużą szerokością roboczą 800 mm. Głowica szczotkowa napędzana przepływem wody jest wyposażona w dwie szczotki dyskowe obracające się w przeciwnym kierunku. Wyrównuje to siły poprzeczne i ułatwia czyszczenie. Elastyczny przegub na złączu głowicy szczotkowej również ułatwia czyszczenie i sprawia, że włosie zawsze mają pełen kontakt z powierzchnią. Oznacza to perfekcyjne i jednolite czyszczenie systemów fotowoltaicznych. Dzięki dużej powierzchni roboczej czyszczenie nawet dużych systemów, takich jak te montowane na dachach stodół, zajmuje niewiele czasu.