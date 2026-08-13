iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)

Do prędkości przepływu 1100–1300 l/h: Głowica szczotkowa napędzana przepływem wody iSolar o szerokości 800 mm z dwiema szczotkami dyskowymi obracającymi się w przeciwnym kierunku oraz elastycznym złączem przegubowym zapewnia równomierne czyszczenie systemów fotowoltaicznych.

Przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych z przepływem wody 1100–1300 l/h. Szczotka iSolar 800 charakteryzuje się dużą szerokością roboczą 800 mm. Głowica szczotkowa napędzana przepływem wody jest wyposażona w dwie szczotki dyskowe obracające się w przeciwnym kierunku. Wyrównuje to siły poprzeczne i ułatwia czyszczenie. Elastyczny przegub na złączu głowicy szczotkowej również ułatwia czyszczenie i sprawia, że włosie zawsze mają pełen kontakt z powierzchnią. Oznacza to perfekcyjne i jednolite czyszczenie systemów fotowoltaicznych. Dzięki dużej powierzchni roboczej czyszczenie nawet dużych systemów, takich jak te montowane na dachach stodół, zajmuje niewiele czasu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 1100 / 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 18
Średnica (mm) 800
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Zastosowania
  • Czyszczenie systemów paneli fotowoltaicznych
Akcesoria
Części zamienne

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