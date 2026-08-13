iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
Do prędkości przepływu 1100–1300 l/h: Głowica szczotkowa napędzana przepływem wody iSolar o szerokości 800 mm z dwiema szczotkami dyskowymi obracającymi się w przeciwnym kierunku oraz elastycznym złączem przegubowym zapewnia równomierne czyszczenie systemów fotowoltaicznych.
Przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych z przepływem wody 1100–1300 l/h. Szczotka iSolar 800 charakteryzuje się dużą szerokością roboczą 800 mm. Głowica szczotkowa napędzana przepływem wody jest wyposażona w dwie szczotki dyskowe obracające się w przeciwnym kierunku. Wyrównuje to siły poprzeczne i ułatwia czyszczenie. Elastyczny przegub na złączu głowicy szczotkowej również ułatwia czyszczenie i sprawia, że włosie zawsze mają pełen kontakt z powierzchnią. Oznacza to perfekcyjne i jednolite czyszczenie systemów fotowoltaicznych. Dzięki dużej powierzchni roboczej czyszczenie nawet dużych systemów, takich jak te montowane na dachach stodół, zajmuje niewiele czasu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1100 / 1300
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Gwint przyłącza
|M 18
|Średnica (mm)
|800
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie systemów paneli fotowoltaicznych
Akcesoria
Części zamienne
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