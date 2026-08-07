iSolar 400 Advanced

Głowica szczotkowa iSolar 400 do prędkości przepływu wody 700–1000 l/h. Szczotka dyskowa napędzana przepływem wody o szerokości 400 mm służy do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych. Również świetnie nadaje się do systemów montowanych na wysokości.

Napędzana przepływem wody szczotka dyskowa iSolar 400 pasuje do myjek wysokociśnieniowych z przepływem wody na poziomie 700–1000 l/h. Szczotka charakteryzuje się szerokością roboczą 400 mm i jest odpowiednia do czyszczenia mniejszych i średnich systemów fotowoltaicznych. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i łatwej obsłudze można wygodnie czyścić systemy montowane na wysokości.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 700 / 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 18
Średnica (mm) 400
Waga z opakowaniem (kg) 2,6
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie systemów paneli fotowoltaicznych
Akcesoria
Części zamienne

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