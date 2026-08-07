Napędzana przepływem wody szczotka dyskowa iSolar 400 pasuje do myjek wysokociśnieniowych z przepływem wody na poziomie 700–1000 l/h. Szczotka charakteryzuje się szerokością roboczą 400 mm i jest odpowiednia do czyszczenia mniejszych i średnich systemów fotowoltaicznych. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i łatwej obsłudze można wygodnie czyścić systemy montowane na wysokości.