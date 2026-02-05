Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/11 C Bp Pack

Pierwsze zasilane akumulatorowo, profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/11 C Bp. Przeznaczone do mobilnych zastosowań takich jak: obszary komunalne lub archetektura krajobrazu. W zestawie znajdują się dwa 36 V litowo-jonowe akumulatory.

Nasz HD 4/11 C Bp jest wyposażony w 2 wyjątkowo wydajne 36 V litowo-jonowe akumulatory. To sprawia że jest to pierwsze profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher zasilane akumulatorowo. Akumulatory 36 V gwarantują doskonałą wydajność czyszczenia oraz długi czas pracy, a także są kompatybilne z innymi urządzeniami z tej samej serii. HD 4/11 C Bp doskonale sprawdzi się tam, gdzie zewnętrzne źródła energii nie są dostępne. Tak często dzieje się przy realizacji zadań w obszarach komunalnych, w przypadku kształtowania terenu albo pracy wykonywanej przez dozorców. Również bardzo korzystne jest to, że mobilne wysokociśnieniowe urządzenie może być użytkowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wrażenie robi także wysoka jakość komponentów takich jak: mosiężna głowica pompy, automatyczna redukcja ciśnienia, wysokociśnieniowy pistolet EASY!Force, adapter EASY!Lock oraz przemyślane rozwiązania umożliwiające przechowywanie akcesoriów. Tryb eco!efficiency doskonale sprawdzi się w przypadku lżejszych zanieczyszczeń, ponieważ na skutek obniżonej wydajności czas pracy akumulatora wydłuża się do 34 minut.

Cechy i zalety
Platforma akumulatorowa 36 V
Platforma akumulatorowa 36 V
Wysoka wydajność czyszczenia i długi czas działania Kompatybilne akumulatory z innymi urządzeniami. Szybkie ładownie zapewnia oszczędność czasu.
Oszczędny i wydajny tryb eco!efficiency.
Oszczędny i wydajny tryb eco!efficiency.
Umożliwia oszczędzanie energii i wydłuża czas działania akumulatora. Obniżona wydajność czyszczenia w przypadku lżejszych zanieczyszczeń.
Jakość
Jakość
Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Mobilność
  • Zintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport.
  • Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku.
  • Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
Najwyższa możliwa elastyczność.
  • Niezależne czyszczenie z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia bez względu na zewnętrzne źródła zasilania.
  • Krótszy czas konfiguracji, gdyż rozłożenie przewodów zasilających zostało wyeliminowane.
  • Możliwe jest w pełni niezależne działanie przy wykorzystaniu węża ssącego do podłączenia do zewnętrznego źródła wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Wydajność tłoczenia (l/h) 320 - 400
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 150 / 15
Moc przyłącza (kW) 1,6
Doprowadzenie wody 3/4″
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 7,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 2
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) 30 (7,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 58 / 81
Moc znamionowa (A) 6
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Długość kabla ładowarki (m) 1,2
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 26,9
Waga z opakowaniem (kg) 31,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 930

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (2 szt.)
  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż do zasysania wody

Wyposażenie

  • Ładowarka: Szybka ładowarka do akumulatorów 36 V (2 szt.)
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Do niezależnego i mobilnego czyszczenia przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia, np.: dla dozorców, do kształtowania terenu, w obszarze komunalnym.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.