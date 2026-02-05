Nasz HD 4/11 C Bp jest wyposażony w 2 wyjątkowo wydajne 36 V litowo-jonowe akumulatory. To sprawia że jest to pierwsze profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher zasilane akumulatorowo. Akumulatory 36 V gwarantują doskonałą wydajność czyszczenia oraz długi czas pracy, a także są kompatybilne z innymi urządzeniami z tej samej serii. HD 4/11 C Bp doskonale sprawdzi się tam, gdzie zewnętrzne źródła energii nie są dostępne. Tak często dzieje się przy realizacji zadań w obszarach komunalnych, w przypadku kształtowania terenu albo pracy wykonywanej przez dozorców. Również bardzo korzystne jest to, że mobilne wysokociśnieniowe urządzenie może być użytkowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wrażenie robi także wysoka jakość komponentów takich jak: mosiężna głowica pompy, automatyczna redukcja ciśnienia, wysokociśnieniowy pistolet EASY!Force, adapter EASY!Lock oraz przemyślane rozwiązania umożliwiające przechowywanie akcesoriów. Tryb eco!efficiency doskonale sprawdzi się w przypadku lżejszych zanieczyszczeń, ponieważ na skutek obniżonej wydajności czas pracy akumulatora wydłuża się do 34 minut.