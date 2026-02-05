Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/11 C Bp Pack
Pierwsze zasilane akumulatorowo, profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/11 C Bp. Przeznaczone do mobilnych zastosowań takich jak: obszary komunalne lub archetektura krajobrazu. W zestawie znajdują się dwa 36 V litowo-jonowe akumulatory.
Nasz HD 4/11 C Bp jest wyposażony w 2 wyjątkowo wydajne 36 V litowo-jonowe akumulatory. To sprawia że jest to pierwsze profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher zasilane akumulatorowo. Akumulatory 36 V gwarantują doskonałą wydajność czyszczenia oraz długi czas pracy, a także są kompatybilne z innymi urządzeniami z tej samej serii. HD 4/11 C Bp doskonale sprawdzi się tam, gdzie zewnętrzne źródła energii nie są dostępne. Tak często dzieje się przy realizacji zadań w obszarach komunalnych, w przypadku kształtowania terenu albo pracy wykonywanej przez dozorców. Również bardzo korzystne jest to, że mobilne wysokociśnieniowe urządzenie może być użytkowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wrażenie robi także wysoka jakość komponentów takich jak: mosiężna głowica pompy, automatyczna redukcja ciśnienia, wysokociśnieniowy pistolet EASY!Force, adapter EASY!Lock oraz przemyślane rozwiązania umożliwiające przechowywanie akcesoriów. Tryb eco!efficiency doskonale sprawdzi się w przypadku lżejszych zanieczyszczeń, ponieważ na skutek obniżonej wydajności czas pracy akumulatora wydłuża się do 34 minut.
Cechy i zalety
Platforma akumulatorowa 36 VWysoka wydajność czyszczenia i długi czas działania Kompatybilne akumulatory z innymi urządzeniami. Szybkie ładownie zapewnia oszczędność czasu.
Oszczędny i wydajny tryb eco!efficiency.Umożliwia oszczędzanie energii i wydłuża czas działania akumulatora. Obniżona wydajność czyszczenia w przypadku lżejszych zanieczyszczeń.
JakośćAutomatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Mobilność
- Zintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport.
- Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku.
- Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
Najwyższa możliwa elastyczność.
- Niezależne czyszczenie z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia bez względu na zewnętrzne źródła zasilania.
- Krótszy czas konfiguracji, gdyż rozłożenie przewodów zasilających zostało wyeliminowane.
- Możliwe jest w pełni niezależne działanie przy wykorzystaniu węża ssącego do podłączenia do zewnętrznego źródła wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|320 - 400
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|150 / 15
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|7,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|30 (7,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Długość kabla ładowarki (m)
|1,2
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|26,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|31,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 930
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (2 szt.)
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza rotacyjna
- Wąż do zasysania wody
Wyposażenie
- Ładowarka: Szybka ładowarka do akumulatorów 36 V (2 szt.)
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Do niezależnego i mobilnego czyszczenia przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia, np.: dla dozorców, do kształtowania terenu, w obszarze komunalnym.
