Nasz HD 4/11 C Bp jest pierwszym zasilanym akumulatorowo urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher, które może być wykorzystywane w przypadku profesjonalnych zastosowań. Może być użytkowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wrażenie robi także wysoka jakość elementów wyposażenia takich jak: mosiężna głowica pompy, automatyczna redukcja ciśnienia, przemyślane rozwiązania umożliwiające przechowywanie akcesoriów. Urządzenie posiada także: wysokociśnieniowy pistolet EASY!Force, w którym siła odrzutu wysokiego ciśnienia, została wykorzystana do zmniejszenia do zera, siły niezbędnej do trzymania pistoletu. Natomiast adapter EASY!Lock umożliwia pięć razy szybszą obsługę niż tradycyjne połączenie gwintowe, bez utraty solidności oraz trwałości połączenia. Urządzenie powstało z myślą o pracy dozorców, kształtowaniu terenu, a także zadaniach w obszarze komunalnym. Jest zasilane przez 2 wyjątkowo wydajne 36 V litowo-jonowe akumulatory, które nie są objęte dostawą i wymagają dokupienia wraz z ładowarką. Akumulatory są kompatybilne z innymi 36 V urządzeniami Kärcher i gwarantują doskonałą wydajność czyszczenia oraz długi czas pracy. W przypadku lżejszych zanieczyszczeń zaleca się wykorzystywanietrybu eco!efficiency, w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 34 minut.