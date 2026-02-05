Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
Idealne dla dozorców, przy pracach w terenie lub w obszarach komunalnych: nasze pierwsze zasilane akumulatorowo, profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/11 C Bp działa w sposób niezależny od zewnętrznego źródła zasilania.
Nasz HD 4/11 C Bp jest pierwszym zasilanym akumulatorowo urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher, które może być wykorzystywane w przypadku profesjonalnych zastosowań. Może być użytkowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wrażenie robi także wysoka jakość elementów wyposażenia takich jak: mosiężna głowica pompy, automatyczna redukcja ciśnienia, przemyślane rozwiązania umożliwiające przechowywanie akcesoriów. Urządzenie posiada także: wysokociśnieniowy pistolet EASY!Force, w którym siła odrzutu wysokiego ciśnienia, została wykorzystana do zmniejszenia do zera, siły niezbędnej do trzymania pistoletu. Natomiast adapter EASY!Lock umożliwia pięć razy szybszą obsługę niż tradycyjne połączenie gwintowe, bez utraty solidności oraz trwałości połączenia. Urządzenie powstało z myślą o pracy dozorców, kształtowaniu terenu, a także zadaniach w obszarze komunalnym. Jest zasilane przez 2 wyjątkowo wydajne 36 V litowo-jonowe akumulatory, które nie są objęte dostawą i wymagają dokupienia wraz z ładowarką. Akumulatory są kompatybilne z innymi 36 V urządzeniami Kärcher i gwarantują doskonałą wydajność czyszczenia oraz długi czas pracy. W przypadku lżejszych zanieczyszczeń zaleca się wykorzystywanietrybu eco!efficiency, w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 34 minut.
Cechy i zalety
Platforma akumulatorowa 36 VWysoka wydajność czyszczenia i długi czas działania Kompatybilne akumulatory z innymi urządzeniami. Szybkie ładownie zapewnia oszczędność czasu.
Oszczędny i wydajny tryb eco!efficiency.Umożliwia oszczędzanie energii i wydłuża czas pracy akumulatora. Obniżona wydajność czyszczenia w przypadku lżejszych zanieczyszczeń.
JakośćAutomatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Mobilność
- Zintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport.
- Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku.
- Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
Najwyższa możliwa elastyczność.
- Niezależne czyszczenie z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia bez względu na zewnętrzne źródła zasilania.
- Krótszy czas konfiguracji, gdyż rozłożenie przewodów zasilających zostało wyeliminowane.
- Możliwe jest w pełni niezależne działanie przy wykorzystaniu węża ssącego do podłączenia do zewnętrznego źródła wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|320 - 400
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|150 / 15
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|30 (7,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Długość kabla ładowarki (m)
|1,2
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|20,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|23,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 930
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza rotacyjna
- Wąż do zasysania wody
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Do niezależnego i mobilnego czyszczenia przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia, np.: dla dozorców, do kształtowania terenu, w obszarze komunalnym.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.