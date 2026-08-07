Kompaktowe, lekkie i wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 5/15 CX Plus oferuje wyjątkową mobilność i nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany schowek na akcesoria, a mosiężna głowica cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia zapewniają długi czas eksploatacji. Jednocześnie imponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy operatora w dłuższej perspektywie, zapewniając łatwą obsługę oraz oszczędność czasu podczas konfiguracji i demontażu. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, podczas gdy szybkozłącza EASY!Lock sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez negatywnego wpływu na solidność i trwałość. Ogółem jest to kompleksowy pakiet wyposażenia zapewniający doskonałe efekty czyszczenia, wysoki poziom wygody i długą żywotność.