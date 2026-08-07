Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX

Praktyczne, mobilne, wszechstronne: urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 5/15 CX Plus do pracy w pionie i poziomie. Wyposażone w schowek na akcesoria, mosiężną głowicę cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia.

Kompaktowe, lekkie i wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 5/15 CX Plus oferuje wyjątkową mobilność i nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany schowek na akcesoria, a mosiężna głowica cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia zapewniają długi czas eksploatacji. Jednocześnie imponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy operatora w dłuższej perspektywie, zapewniając łatwą obsługę oraz oszczędność czasu podczas konfiguracji i demontażu. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, podczas gdy szybkozłącza EASY!Lock sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez negatywnego wpływu na solidność i trwałość. Ogółem jest to kompleksowy pakiet wyposażenia zapewniający doskonałe efekty czyszczenia, wysoki poziom wygody i długą żywotność.

Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Mobilność
  • Zintegrowany uchwyt na froncie urządzenia ułatwia jego przemieszczanie i transport.
  • Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku.
  • Kompaktowy design.
Elastyczność
  • Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
  • Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia.
  • Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.
Jakość
  • Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
  • Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
  • Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
  • Praktyczna podstawka pod dysze.
  • Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) do 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 200 / 20
Moc przyłącza (kW) 2,8
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 27,5
Waga z opakowaniem (kg) 30,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 930

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
  • Lanca spryskująca: 840 mm

Wyposażenie

  • Bęben na wąż
  • Funkcja detergentu: Zasysanie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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