Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/15 CX
Praktyczne, mobilne, wszechstronne: urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 5/15 CX Plus do pracy w pionie i poziomie. Wyposażone w schowek na akcesoria, mosiężną głowicę cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia.
Kompaktowe, lekkie i wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 5/15 CX Plus oferuje wyjątkową mobilność i nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany schowek na akcesoria, a mosiężna głowica cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia zapewniają długi czas eksploatacji. Jednocześnie imponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy operatora w dłuższej perspektywie, zapewniając łatwą obsługę oraz oszczędność czasu podczas konfiguracji i demontażu. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, podczas gdy szybkozłącza EASY!Lock sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez negatywnego wpływu na solidność i trwałość. Ogółem jest to kompleksowy pakiet wyposażenia zapewniający doskonałe efekty czyszczenia, wysoki poziom wygody i długą żywotność.
Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Mobilność
- Zintegrowany uchwyt na froncie urządzenia ułatwia jego przemieszczanie i transport.
- Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku.
- Kompaktowy design.
Elastyczność
- Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
- Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia.
- Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.
Jakość
- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|do 60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|200 / 20
|Moc przyłącza (kW)
|2,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|27,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|30,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 930
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 840 mm
Wyposażenie
- Bęben na wąż
- Funkcja detergentu: Zasysanie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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