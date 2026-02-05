Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/13 C
Urządzenia z nowej linii HD kompakt dzięki zmniejszeniu wymiarów oraz wagi mogą pracować wszędzie tam gdzie konieczna jest wysoka mobilność i elastyczność.
W nowej linii HD kompakt główny nacisk położono na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowe uchwyty dają możliwość transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie może pracować w pozycji pionowej i poziomej. Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny system redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy i dysza trójstopniowa manualna. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!LockPraca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
MobilnośćZintegrowany uchwyt na froncie urządzenia ułatwia jego przemieszczanie i transport. Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku. Kompaktowy design.
ElastycznośćMożliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.
Jakość
- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|590
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|130 / 13
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|190 / 19
|Moc przyłącza (kW)
|2,9
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy (mm)
|38
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|25,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|28
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 360 x 930
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
- Lanca spryskująca: 840 mm
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zasysanie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.