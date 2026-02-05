Urządzenie jest konfigurowane pod indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Wspólny dla wszystkich konfiguracji jest panel kontrolny wyposażony w pokrętło Easy za pomocą którego obsługiwane są najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowy wymiennik ciepła wykorzystuje ciepło oddane przez silniki do podgrzewania wody. Pozwala to na zaoszczędzenie do 14 procent kosztów paliwa w trybie gorącej wody. Automatyczne dozowanie preparatu kompleksotwórczego RM 110 skutecznie chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia wapiennego. Dzięki inteligentnemu systemowi ochrony przed zamarzaniem urządzenie może być łatwo przygotowane do zimy.