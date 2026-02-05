HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1

Urządzenie czyszczące z funkcją podgrzewania wody montowane na przyczepie lub jako stacjonarne. Gwarantuje wydajność, która jest niespotykana w pracy z gorącą wodą.

Urządzenie jest konfigurowane pod indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Wspólny dla wszystkich konfiguracji jest panel kontrolny wyposażony w pokrętło Easy za pomocą którego obsługiwane są najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowy wymiennik ciepła wykorzystuje ciepło oddane przez silniki do podgrzewania wody. Pozwala to na zaoszczędzenie do 14 procent kosztów paliwa w trybie gorącej wody. Automatyczne dozowanie preparatu kompleksotwórczego RM 110 skutecznie chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia wapiennego. Dzięki inteligentnemu systemowi ochrony przed zamarzaniem urządzenie może być łatwo przygotowane do zimy.

Cechy i zalety
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1: Maksymalna wydajność
Maksymalna wydajność
Wysokowydajna technologia palnika. Odzysk ciepła produkowanego przez silnik urządzenia. Eksploatacja przyjazna dla środowiska i niższe koszty operacyjne dzięki trybowi eco!efficiency.
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Łatwa obsługa urządzenia za pomocą pokrętła EASY. Łatwe do uzbrojenia i rozbrojenia dzięki dwóm bębnom na wąż. Bezpieczny i obszerny schowek na akcesoria, ubiór ochronny i środki czyszczące.
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1: Wysoka niezależność
Wysoka niezależność
Duży, 500-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia przez 30 minut przy pełnej mocy. 100-litrowy zbiornik na olej napędowy – umożliwia pracę urządzenia przez długi okres czasu. Mocny silnik diesla produkcji Yanmar uniezależnia urządzenie od zewnętrznych źródeł zasilania.
Doskonała elastyczność
  • Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji każda przyczepa może zostać dostosowana do specyficznych wymagań klienta.
  • Urządzenie dostępne w wariantach Skid i Cab, mobilne – zamontowane na przyczepie lub stacjonarne.
Niski koszt obsługi
  • Duża pokrywa zapewnia personelowi serwisowemu łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
  • Zaawansowane oprogramowanie serwisowe pozwala na natychmiastową diagnozę ewentualnych usterek podczas eksploatacji urządzenia.
  • Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
Niezawodność
  • System zmiękczający wodę chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia.
  • Funkcje bezpieczeństwa chronią urządzenie przed błędami popełnionymi przez użytkownika podczas jego obsługi.
  • Zintegrowane zabezpieczenie przed zamarzaniem chroni komponenty urządzenia w niskich temperaturach otoczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Producent silnika Yanmar
Moc znamionowa (kW/KM) 19 / 26
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 900
Ciśnienie (bar/MPa) 150 - 500 / 15 - 50
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Przemysł
  • Wąż wysokociśnieniowy: 30 m
  • Lanca spryskująca: 700 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Regulacja ciśnienia / prędkości obrotowej
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
Zastosowania
  • Prace komunalne (usuwanie graffiti i gum do żucia, czyszczenie miejsc dostępnych w przestrzeni publicznej itp.)
  • Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
  • Czyszczenie w przemyśle (usuwanie farby, czyszczenie maszyn, części i wyposażenia itp.)
Konfigurowalne elementy

Bęben do węża niskociśnieniowego jest w stanie pomieścić wąż o długości 30 metrów, w tym 30-metrowy wąż niskociśnieniowy. Inne korzyści: Wygodna korba, wysoka elastyczność podczas napełniania urządzenia oraz możliwość zabezpieczenia węża przed mrozem w sposób prosty i wygodny.

Znacząco wydłużony promień roboczy zapewniający maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wysokociśnieniowego: Wygodny w użytkowaniu zestaw bębna do węża wysokociśnieniowego do urządzenia HDS może pomieścić wąż wysokociśnieniowy o długości do 50 metrów, umożliwiając czyszczenie na dużych odległościach od urządzenia i chroniąc wąż podczas przechowywania i transportu.

Urządzenie podstawowe w wersji Skid jest zawiera ramę bez pokrywy ochronnej i zbiornika wody. Urządzenie jest bardzo kompaktowe, włączając w to 20-litrowy zbiornik wody.

Wersja Cab zawiera zbiornik wody oraz duży zbiornik paliwowy i może być używana w stałej pozycji lub w formie zespołu na pojeździe, takim jak pick-up, platforma lub van. Pokrywy w niezawodny sposób chronią elementy techniczne oraz panel sterowania przed wpływem czynników zewnętrznych. Urządzenie podstawowe z pokrywą i zbiornikiem wody jest dostarczane bez dyszla.

Wersja Trailer jest nie tylko mobilna i kompaktowa, lecz również imponuje wysoką elastycznością oraz jest całkowicie autonomiczna dzięki pokładowemu zbiornikowi wody i paliwa. Urządzenie podstawowe jest wyposażone w pokrywę, zbiornik wody, podwozie i dyszel.

Amortyzatory do wersji Trailer zwiększają stabilność jazdy oraz są warunkiem jej rejestracji jako przyczepy w celu umożliwienia jazdy z wyższą prędkością.

Wyższe bezpieczeństwo pracy: Zawór obniżający ciśnienie zmniejsza ciśnienie między pompą a zaworem w chwili zamknięcia pistoletu spustowego. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy, ponieważ zapobiega odbiciu oraz umożliwia ergonomiczne użytkowanie przez powolne nagromadzenie ciśnienia. Elementy wysokociśnieniowe są również chronione.
Akcesoria
Środki czyszczące