HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
Urządzenie czyszczące z funkcją podgrzewania wody montowane na przyczepie lub jako stacjonarne. Gwarantuje wydajność, która jest niespotykana w pracy z gorącą wodą.
Urządzenie jest konfigurowane pod indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Wspólny dla wszystkich konfiguracji jest panel kontrolny wyposażony w pokrętło Easy za pomocą którego obsługiwane są najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowy wymiennik ciepła wykorzystuje ciepło oddane przez silniki do podgrzewania wody. Pozwala to na zaoszczędzenie do 14 procent kosztów paliwa w trybie gorącej wody. Automatyczne dozowanie preparatu kompleksotwórczego RM 110 skutecznie chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia wapiennego. Dzięki inteligentnemu systemowi ochrony przed zamarzaniem urządzenie może być łatwo przygotowane do zimy.
Cechy i zalety
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. Odzysk ciepła produkowanego przez silnik urządzenia. Eksploatacja przyjazna dla środowiska i niższe koszty operacyjne dzięki trybowi eco!efficiency.
Prosta obsługaŁatwa obsługa urządzenia za pomocą pokrętła EASY. Łatwe do uzbrojenia i rozbrojenia dzięki dwóm bębnom na wąż. Bezpieczny i obszerny schowek na akcesoria, ubiór ochronny i środki czyszczące.
Wysoka niezależnośćDuży, 500-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia przez 30 minut przy pełnej mocy. 100-litrowy zbiornik na olej napędowy – umożliwia pracę urządzenia przez długi okres czasu. Mocny silnik diesla produkcji Yanmar uniezależnia urządzenie od zewnętrznych źródeł zasilania.
Doskonała elastyczność
- Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji każda przyczepa może zostać dostosowana do specyficznych wymagań klienta.
- Urządzenie dostępne w wariantach Skid i Cab, mobilne – zamontowane na przyczepie lub stacjonarne.
Niski koszt obsługi
- Duża pokrywa zapewnia personelowi serwisowemu łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
- Zaawansowane oprogramowanie serwisowe pozwala na natychmiastową diagnozę ewentualnych usterek podczas eksploatacji urządzenia.
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
Niezawodność
- System zmiękczający wodę chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia.
- Funkcje bezpieczeństwa chronią urządzenie przed błędami popełnionymi przez użytkownika podczas jego obsługi.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed zamarzaniem chroni komponenty urządzenia w niskich temperaturach otoczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc znamionowa (kW/KM)
|19 / 26
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 900
|Ciśnienie (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|7,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysł
- Wąż wysokociśnieniowy: 30 m
- Lanca spryskująca: 700 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Regulacja ciśnienia / prędkości obrotowej
Zastosowania
- Prace komunalne (usuwanie graffiti i gum do żucia, czyszczenie miejsc dostępnych w przestrzeni publicznej itp.)
- Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
- Czyszczenie w przemyśle (usuwanie farby, czyszczenie maszyn, części i wyposażenia itp.)