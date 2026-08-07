Urządzenie z podwoziem, pokrywami i zbiornikiem na wodę, amortyzatory. Bębny na wąż nisko i wysokociśnieniowy. Pistolet spustowy, 30m wąż wysokociśnieniwy, lanca 700mm, dysza Power. Dodatkowy zestaw redukcji ciśnienia (zawór BKX). Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 9/50 De Tr1 oferuje maksymalną wydajność, elastyczność i mobilność. Dzięki ciśnieniu roboczemu 500 bar, HDS 9/50 De Tr1 radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi pracami czyszczącymi w zastosowaniach budowlanych, komunalnych i przemysłowych. Dzięki mocnemu silnikowi wysokoprężnemu jest całkowicie niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Ta wstępnie skonfigurowana wersja maszyny ma solidne podwozie dopuszczone do użytku na drogach publicznych, automatyczną redukcję ciśnienia, a także bęben na wąż wysokociśnieniowy i niskociśnieniowy.