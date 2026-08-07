HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
Najwyższa wydajność na placach budowy, w przemyśle oraz sektorze komunalnym. HDS 9/50 De Tr1 wyróżnia się ciśnieniem roboczym 500 bar, mocnym silnikiem wysokoprężnym i ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa.
Urządzenie z podwoziem, pokrywami i zbiornikiem na wodę, amortyzatory. Bębny na wąż nisko i wysokociśnieniowy. Pistolet spustowy, 30m wąż wysokociśnieniwy, lanca 700mm, dysza Power. Dodatkowy zestaw redukcji ciśnienia (zawór BKX). Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 9/50 De Tr1 oferuje maksymalną wydajność, elastyczność i mobilność. Dzięki ciśnieniu roboczemu 500 bar, HDS 9/50 De Tr1 radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi pracami czyszczącymi w zastosowaniach budowlanych, komunalnych i przemysłowych. Dzięki mocnemu silnikowi wysokoprężnemu jest całkowicie niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Ta wstępnie skonfigurowana wersja maszyny ma solidne podwozie dopuszczone do użytku na drogach publicznych, automatyczną redukcję ciśnienia, a także bęben na wąż wysokociśnieniowy i niskociśnieniowy.
Cechy i zalety
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. Odzysk ciepła produkowanego przez silnik urządzenia. Eksploatacja przyjazna dla środowiska i niższe koszty operacyjne dzięki trybowi eco!efficiency.
Prosta obsługaŁatwa obsługa urządzenia za pomocą pokrętła EASY. Łatwe do uzbrojenia i rozbrojenia dzięki dwóm bębnom na wąż. Bezpieczny i obszerny schowek na akcesoria, ubiór ochronny i środki czyszczące.
Wysoka niezależnośćDuży, 500-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia przez 30 minut przy pełnej mocy. 100-litrowy zbiornik na olej napędowy – umożliwia pracę urządzenia przez długi okres czasu. Mocny silnik diesla produkcji Yanmar uniezależnia urządzenie od zewnętrznych źródeł zasilania.
Niski koszt obsługi
- Duża pokrywa zapewnia personelowi serwisowemu łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
- Zaawansowane oprogramowanie serwisowe pozwala na natychmiastową diagnozę ewentualnych usterek podczas eksploatacji urządzenia.
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc znamionowa (kW/KM)
|19 / 26
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 900
|Ciśnienie (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|7,5
|Waga z akcesoriami (kg)
|1388,4
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysł
- Wąż wysokociśnieniowy: 30 m
- Lanca spryskująca: 700 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Regulacja ciśnienia / prędkości obrotowej
Zastosowania
- Prace komunalne (usuwanie graffiti i gum do żucia, czyszczenie miejsc dostępnych w przestrzeni publicznej itp.)
- Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
- Czyszczenie w przemyśle (usuwanie farby, czyszczenie maszyn, części i wyposażenia itp.)