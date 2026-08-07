HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane

Najwyższa wydajność na placach budowy, w przemyśle oraz sektorze komunalnym. HDS 9/50 De Tr1 wyróżnia się ciśnieniem roboczym 500 bar, mocnym silnikiem wysokoprężnym i ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa.

Urządzenie z podwoziem, pokrywami i zbiornikiem na wodę, amortyzatory. Bębny na wąż nisko i wysokociśnieniowy. Pistolet spustowy, 30m wąż wysokociśnieniwy, lanca 700mm, dysza Power. Dodatkowy zestaw redukcji ciśnienia (zawór BKX). Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 9/50 De Tr1 oferuje maksymalną wydajność, elastyczność i mobilność. Dzięki ciśnieniu roboczemu 500 bar, HDS 9/50 De Tr1 radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi pracami czyszczącymi w zastosowaniach budowlanych, komunalnych i przemysłowych. Dzięki mocnemu silnikowi wysokoprężnemu jest całkowicie niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Ta wstępnie skonfigurowana wersja maszyny ma solidne podwozie dopuszczone do użytku na drogach publicznych, automatyczną redukcję ciśnienia, a także bęben na wąż wysokociśnieniowy i niskociśnieniowy.

Cechy i zalety
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane: Maksymalna wydajność
Maksymalna wydajność
Wysokowydajna technologia palnika. Odzysk ciepła produkowanego przez silnik urządzenia. Eksploatacja przyjazna dla środowiska i niższe koszty operacyjne dzięki trybowi eco!efficiency.
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Łatwa obsługa urządzenia za pomocą pokrętła EASY. Łatwe do uzbrojenia i rozbrojenia dzięki dwóm bębnom na wąż. Bezpieczny i obszerny schowek na akcesoria, ubiór ochronny i środki czyszczące.
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane: Wysoka niezależność
Wysoka niezależność
Duży, 500-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia przez 30 minut przy pełnej mocy. 100-litrowy zbiornik na olej napędowy – umożliwia pracę urządzenia przez długi okres czasu. Mocny silnik diesla produkcji Yanmar uniezależnia urządzenie od zewnętrznych źródeł zasilania.
Niski koszt obsługi
  • Duża pokrywa zapewnia personelowi serwisowemu łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
  • Zaawansowane oprogramowanie serwisowe pozwala na natychmiastową diagnozę ewentualnych usterek podczas eksploatacji urządzenia.
  • Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Producent silnika Yanmar
Moc znamionowa (kW/KM) 19 / 26
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 900
Ciśnienie (bar/MPa) 150 - 500 / 15 - 50
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 7,5
Waga z akcesoriami (kg) 1388,4

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Przemysł
  • Wąż wysokociśnieniowy: 30 m
  • Lanca spryskująca: 700 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Regulacja ciśnienia / prędkości obrotowej
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
Zastosowania
  • Prace komunalne (usuwanie graffiti i gum do żucia, czyszczenie miejsc dostępnych w przestrzeni publicznej itp.)
  • Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
  • Czyszczenie w przemyśle (usuwanie farby, czyszczenie maszyn, części i wyposażenia itp.)
Akcesoria
Środki czyszczące