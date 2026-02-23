Oferując wyjątkowo wysoką wydajność i doskonałe wyposażenie, mobilna urządzenie wysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Advanced klasy kompakt UHP jest wszechstronnym urządzeniem do najbardziej różnorodnych zastosowań w przemyśle, budownictwie i sektorze transportu. Przy ciśnieniu roboczym 500 barów, wydatku wody 30 l/min i mocy 30 kW niezawodnie usuwane są nawet duże ilości zanieczyszczeń i uporczywych osadów. Automatyczny zawór redukcji ciśnienia zapewnia łatwą i wygodną obsługę. Zawór zmniejsza ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet jest zamknięty. Ponadto, podczas naciskania spustu pistoleta powoli wzrasta ciśnienie, co skutecznie zapobiega nagłym wstrząsom dla użytkownika. Jako jeden z najlżejszych urządzeń wysokociśnieniowych w swojej klasie, HD 18/50-4 zachwyca również maksymalną elastycznością i mobilnością. Wytrzymałe i mobilne urządzenie w konstrukcji „klatkowej” ma cztery duże koła, hak dźwigowy do transportu w trudnym terenie, oraz możliwość przewożenia za pomocą wózka widłowego. Intuicyjny przełącznik obrotowy ułatwia obsługę urządzenia.