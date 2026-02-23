Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Adv

Najmocniejsze urządzenie w klasie kompaktowej UHP. HD 18 / 50-4 Advanced posiada automatyczny zawór upustowy i jest wyjątkowo elastyczne w szerokim zakresie zastosowań.

Oferując wyjątkowo wysoką wydajność i doskonałe wyposażenie, mobilna urządzenie wysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Advanced klasy kompakt UHP jest wszechstronnym urządzeniem do najbardziej różnorodnych zastosowań w przemyśle, budownictwie i sektorze transportu. Przy ciśnieniu roboczym 500 barów, wydatku wody 30 l/min i mocy 30 kW niezawodnie usuwane są nawet duże ilości zanieczyszczeń i uporczywych osadów. Automatyczny zawór redukcji ciśnienia zapewnia łatwą i wygodną obsługę. Zawór zmniejsza ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet jest zamknięty. Ponadto, podczas naciskania spustu pistoleta powoli wzrasta ciśnienie, co skutecznie zapobiega nagłym wstrząsom dla użytkownika. Jako jeden z najlżejszych urządzeń wysokociśnieniowych w swojej klasie, HD 18/50-4 zachwyca również maksymalną elastycznością i mobilnością. Wytrzymałe i mobilne urządzenie w konstrukcji „klatkowej” ma cztery duże koła, hak dźwigowy do transportu w trudnym terenie, oraz możliwość przewożenia za pomocą wózka widłowego. Intuicyjny przełącznik obrotowy ułatwia obsługę urządzenia.

Cechy i zalety
Zawór redukcji ciśnienia.
  • Zawór redukcji ciśnienia obniża ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet spustowy jest zamknięty.
  • Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
  • Znacząca poprawa obsługi, na przykład ułatwia zmiany między obszarami roboczymi.
Wysoka mobilność
  • Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
  • Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar/MPa) maks. 500 / maks. 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 1800
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Paliwo Elektryczny
Moc znamionowa (kW) 30
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 380 - 415
Częstotliwość (Hz) 50
Rodzaj pompy Korbowód
Waga bez akcesoriów (kg) 307
Waga z akcesoriami (kg) 321,3
Waga z opakowaniem (kg) 328,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 747 x 1317 x 1093

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Licznik czasu pracy
Zastosowania
  • Do usuwania farby i rdzy z powierzchni metalowych
  • Do usuwania glonów, inkrustacji i osadów wapiennych na statkach
  • Do czyszczenia pokładów, ładowni i kontenerów towarowych
  • Do usuwania resztek opon z pasów startowych na lotniskach
  • Do czyszczenia rur, zbiorników i innych pojemników na platformach wiertniczych
  • Do czyszczenia zbiorników, a także do czyszczenia rur wymienników ciepła
  • Do czyszczenia ciężarówek / cystern, pojazdów i wyposażenia
  • Do czyszczenia kabin lakierniczych, krat, części maszyn
  • Do czyszczenia urządzeń budowlanych i ich części, takich jak łańcuchy, wały mieszające lub zbiorniki mieszadeł
  • Do czyszczenia sprzętu budowlanego, takiego jak szalunki i rusztowania, a także pojazdów
