Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Adv
Najmocniejsze urządzenie w klasie kompaktowej UHP. HD 18 / 50-4 Advanced posiada automatyczny zawór upustowy i jest wyjątkowo elastyczne w szerokim zakresie zastosowań.
Oferując wyjątkowo wysoką wydajność i doskonałe wyposażenie, mobilna urządzenie wysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Advanced klasy kompakt UHP jest wszechstronnym urządzeniem do najbardziej różnorodnych zastosowań w przemyśle, budownictwie i sektorze transportu. Przy ciśnieniu roboczym 500 barów, wydatku wody 30 l/min i mocy 30 kW niezawodnie usuwane są nawet duże ilości zanieczyszczeń i uporczywych osadów. Automatyczny zawór redukcji ciśnienia zapewnia łatwą i wygodną obsługę. Zawór zmniejsza ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet jest zamknięty. Ponadto, podczas naciskania spustu pistoleta powoli wzrasta ciśnienie, co skutecznie zapobiega nagłym wstrząsom dla użytkownika. Jako jeden z najlżejszych urządzeń wysokociśnieniowych w swojej klasie, HD 18/50-4 zachwyca również maksymalną elastycznością i mobilnością. Wytrzymałe i mobilne urządzenie w konstrukcji „klatkowej” ma cztery duże koła, hak dźwigowy do transportu w trudnym terenie, oraz możliwość przewożenia za pomocą wózka widłowego. Intuicyjny przełącznik obrotowy ułatwia obsługę urządzenia.
Cechy i zalety
Zawór redukcji ciśnienia.
- Zawór redukcji ciśnienia obniża ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet spustowy jest zamknięty.
- Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
- Znacząca poprawa obsługi, na przykład ułatwia zmiany między obszarami roboczymi.
Wysoka mobilność
- Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
- Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|maks. 500 / maks. 50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1800
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Paliwo
|Elektryczny
|Moc znamionowa (kW)
|30
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 415
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Rodzaj pompy
|Korbowód
|Waga bez akcesoriów (kg)
|307
|Waga z akcesoriami (kg)
|321,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|328,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik czasu pracy
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania farby i rdzy z powierzchni metalowych
- Do usuwania glonów, inkrustacji i osadów wapiennych na statkach
- Do czyszczenia pokładów, ładowni i kontenerów towarowych
- Do usuwania resztek opon z pasów startowych na lotniskach
- Do czyszczenia rur, zbiorników i innych pojemników na platformach wiertniczych
- Do czyszczenia zbiorników, a także do czyszczenia rur wymienników ciepła
- Do czyszczenia ciężarówek / cystern, pojazdów i wyposażenia
- Do czyszczenia kabin lakierniczych, krat, części maszyn
- Do czyszczenia urządzeń budowlanych i ich części, takich jak łańcuchy, wały mieszające lub zbiorniki mieszadeł
- Do czyszczenia sprzętu budowlanego, takiego jak szalunki i rusztowania, a także pojazdów