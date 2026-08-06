Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv
Usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia: urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv z pistoletem spustowym UHP, ciśnieniem roboczym 1000 barów i niskim zużyciem wody wynoszącym zaledwie 900 l/godz.
Urządzenie posiada wygodny w użytkowaniu pistolet spustowy UHP, nasze urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv z kompaktowej klasy usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia w branży budowalnej, a także przemyśle. Urządzenie napędza niezwykle wydajna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa WOMA o wysokiej wydajności. Ciśnienie robocze wynoszące 1000 barów oraz zużywanie jedynie 900 l wody na godzinę, gwarantuje najlepsze efekty czyszczenia.
Cechy i zalety
Mocna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowaTłok nurnikowy wykonany z węglika posiada długą żywotność. Design ułatwia konserwację urządzenia i wymianę części eksploatacyjnych takich jak: zawory, uszczelki i tłoki. Centralnie zlokalizowany zawór zapewnia wysoką wydajność objętościową
Ergonomiczny pistoletLekka z ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem ułatwiającym obsługę. Wciskanie spustu nie wymaga wysiłku.
Zawór redukcji ciśnienia.Zawór redukcji ciśnienia obniża ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet spustowy jest zamknięty. Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
Wysoka mobilność
- Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
- Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|1000 / 100
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|978
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|45
|Paliwo
|Elektryczny
|Moc znamionowa (kW)
|35
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 415
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Rodzaj pompy
|Korbowód
|Waga bez akcesoriów (kg)
|385
|Waga z akcesoriami (kg)
|376,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|380
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) ( )
|1385 x 790 x 1090
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Pistolet spustowy UHP (Dry Shut)
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 750 mm
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik czasu pracy
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