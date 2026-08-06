Urządzenie posiada wygodny w użytkowaniu pistolet spustowy UHP, nasze urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv z kompaktowej klasy usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia w branży budowalnej, a także przemyśle. Urządzenie napędza niezwykle wydajna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa WOMA o wysokiej wydajności. Ciśnienie robocze wynoszące 1000 barów oraz zużywanie jedynie 900 l wody na godzinę, gwarantuje najlepsze efekty czyszczenia.