Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv

Usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia: urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv z pistoletem spustowym UHP, ciśnieniem roboczym 1000 barów i niskim zużyciem wody wynoszącym zaledwie 900 l/godz.

Urządzenie posiada wygodny w użytkowaniu pistolet spustowy UHP, nasze urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv z kompaktowej klasy usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia w branży budowalnej, a także przemyśle. Urządzenie napędza niezwykle wydajna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa WOMA o wysokiej wydajności. Ciśnienie robocze wynoszące 1000 barów oraz zużywanie jedynie 900 l wody na godzinę, gwarantuje najlepsze efekty czyszczenia.

Cechy i zalety
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv: Mocna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa
Mocna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa
Tłok nurnikowy wykonany z węglika posiada długą żywotność. Design ułatwia konserwację urządzenia i wymianę części eksploatacyjnych takich jak: zawory, uszczelki i tłoki. Centralnie zlokalizowany zawór zapewnia wysoką wydajność objętościową
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv: Ergonomiczny pistolet
Ergonomiczny pistolet
Lekka z ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem ułatwiającym obsługę. Wciskanie spustu nie wymaga wysiłku.
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv: Zawór redukcji ciśnienia.
Zawór redukcji ciśnienia.
Zawór redukcji ciśnienia obniża ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet spustowy jest zamknięty. Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
Wysoka mobilność
  • Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
  • Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar/MPa) 1000 / 100
Wydajność tłoczenia (l/h) 978
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 45
Paliwo Elektryczny
Moc znamionowa (kW) 35
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 380 - 415
Częstotliwość (Hz) 50
Rodzaj pompy Korbowód
Waga bez akcesoriów (kg) 385
Waga z akcesoriami (kg) 376,5
Waga z opakowaniem (kg) 380
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ( ) 1385 x 790 x 1090

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Pistolet spustowy UHP (Dry Shut)
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 750 mm
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Licznik czasu pracy
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Adv

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