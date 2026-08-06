Idealne do uniwersalnego wykorzystywania w budownictwie i innych zastosowań przemysłowych: nasze wszechstronne urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic z kompaktowej klasy UHP. Urządzenie napędza niezwykle wydajna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa WOMA o wysokiej wydajności. Urządzenie HD 9/100-4 zostało wyposażone w pistolet spustowy z bypass, zapewnia pracę z ciśnieniem roboczym 1000 barów oraz wydajnością tłoczenia 900 l na godzinę, dzięki czemu błyskawicznie i niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.