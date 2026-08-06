Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic wyróżnia się ciśnieniem roboczym 1000 barów, wydajnością tłoczenia 900 l na godzinę oraz pistoletem z funkcją bypass. Usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.
Idealne do uniwersalnego wykorzystywania w budownictwie i innych zastosowań przemysłowych: nasze wszechstronne urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic z kompaktowej klasy UHP. Urządzenie napędza niezwykle wydajna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa WOMA o wysokiej wydajności. Urządzenie HD 9/100-4 zostało wyposażone w pistolet spustowy z bypass, zapewnia pracę z ciśnieniem roboczym 1000 barów oraz wydajnością tłoczenia 900 l na godzinę, dzięki czemu błyskawicznie i niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.
Cechy i zalety
Mocna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowaTłok nurnikowy wykonany z węglika posiada długą żywotność. Design ułatwia konserwację urządzenia i wymianę części eksploatacyjnych takich jak: zawory, uszczelki i tłoki. Centralnie zlokalizowany zawór zapewnia wysoką wydajność objętościową
Pistolet WOMA jest łatwy w obsłudzeLekka z ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem ułatwiającym obsługę. Wciskanie spustu nie wymaga wysiłku.
Solidne i wytrzymałe urządzenieNiskie koszty operacyjne. Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
Wysoka mobilność
- Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
- Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|1000 / 100
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|980
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|45
|Paliwo
|Elektryczny
|Moc znamionowa (kW)
|35
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 415
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Rodzaj pompy
|Korbowód
|Waga bez akcesoriów (kg)
|378
|Waga z akcesoriami (kg)
|392
|Waga z opakowaniem (kg)
|395,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) ( )
|1395 x 789 x 1088
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Pistolet spustowy UHP (Dump Gun)
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 750 mm
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik czasu pracy
Wideo
Zastosowania
- Budownictwo
- Przemysł
- Transport