Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic

Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic wyróżnia się ciśnieniem roboczym 1000 barów, wydajnością tłoczenia 900 l na godzinę oraz pistoletem z funkcją bypass. Usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.

Idealne do uniwersalnego wykorzystywania w budownictwie i innych zastosowań przemysłowych: nasze wszechstronne urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic z kompaktowej klasy UHP. Urządzenie napędza niezwykle wydajna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa WOMA o wysokiej wydajności. Urządzenie HD 9/100-4 zostało wyposażone w pistolet spustowy z bypass, zapewnia pracę z ciśnieniem roboczym 1000 barów oraz wydajnością tłoczenia 900 l na godzinę, dzięki czemu błyskawicznie i niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.

Cechy i zalety
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic: Mocna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa
Mocna, przemysłowa pompa wysokociśnieniowa
Tłok nurnikowy wykonany z węglika posiada długą żywotność. Design ułatwia konserwację urządzenia i wymianę części eksploatacyjnych takich jak: zawory, uszczelki i tłoki. Centralnie zlokalizowany zawór zapewnia wysoką wydajność objętościową
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic: Pistolet WOMA jest łatwy w obsłudze
Pistolet WOMA jest łatwy w obsłudze
Lekka z ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem ułatwiającym obsługę. Wciskanie spustu nie wymaga wysiłku.
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Niskie koszty operacyjne. Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
Wysoka mobilność
  • Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
  • Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar/MPa) 1000 / 100
Wydajność tłoczenia (l/h) 980
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 45
Paliwo Elektryczny
Moc znamionowa (kW) 35
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 380 - 415
Częstotliwość (Hz) 50
Rodzaj pompy Korbowód
Waga bez akcesoriów (kg) 378
Waga z akcesoriami (kg) 392
Waga z opakowaniem (kg) 395,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ( ) 1395 x 789 x 1088

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Pistolet spustowy UHP (Dump Gun)
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 750 mm
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Licznik czasu pracy
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/100-4 Cage Classic

Wideo

Zastosowania
  • Budownictwo
  • Przemysł
  • Transport
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