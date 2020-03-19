Urządzenia wysokociśnieniowe montowane na przyczepie – bo wiemy, że cenisz sobie niezależność

Autonomiczne, mobilne i nadające się do długotrwałej pracy

Niezależność: Niezawodne silniki diesela Yanmar i silniki benzynowe Honda (wszystkie są zgodne z przepisami dotyczącymi emisji spalin EU STAGE V) umożliwiają użytkowanie bez potrzeby zasilania elektrycznego. Nasze urządzenia zawsze mają wszystko to, czego potrzebujesz do czyszczenia: wodę, środki czystości i akcesoria.

Duży wbudowany zbiornik na wodę w urządzeniach HD Trailer umożliwia niezależne czyszczenie na pełnych obrotach nawet do jednej godziny, a przy mniejszym strumieniu wody nawet do dwóch godzin. Możesz również zdecydować się na dodatkowy 20-litrowy zbiornik paliwa w urządzeniu HD Trailer, który umożliwi jeszcze dłuższy czas użytkowania.

Wydajność: Urządzenie HD Trailer przejmuje inicjatywę. Gdy pistolet wysokociśnieniowy nie jest używany, funkcja automatycznej redukcji prędkości obniża poziom hałasu i zużycie paliwa.

Indywidualność: Urządzenie HD Trailer można dostosować do indywidualnych wymagań. Obejmuje to również możliwość wyboru wersji z podwoziem przystosowanym do podnoszenia wózkiem widłowym lub montowanej na przyczepie.

Natomiast od zastosowania oraz istniejącej floty pojazdów będzie zależeć to, czy twój moduł HD ma mieć oś czy nie. Oprócz wersji montowanej na przyczepie dostępna jest również wersja Cab, której można używać na rampach załadowczych lub w pozycji stacjonarnej na miejscu. Maksymalne obciążenie 75 kg zapewnia niezależność i elastyczność. Urządzenie HD Trailer można teraz holować praktycznie każdym pojazdem osobowym.