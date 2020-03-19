Urządzenia wysokociśnieniowe montowane na przyczepie – bo wiemy, że cenisz sobie niezależność
Urządzenia wysokociśnieniowe montowane na przyczepie zapewniają szerokie możliwości konfiguracji, łącząc nadzwyczajną mobilność i maksymalny komfort użytkowania dzięki innowacyjnej koncepcji. Nasze urządzenia HD Trailer i HDS Trailer idealnie nadają się do obszarów miejskich, placów budowy, flot na wynajem i przemysłu.
Mobilne czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
Starannie opracowana koncepcja – nie spontaniczne majsterkowanie. Tak jak my, nasze urządzenia nie robią nic po łebkach. Są za to oparte na starannie opracowanej koncepcji z określonymi właściwościami i parametrami: bezkompromisowa wydajność, wysoka mobilność, łatwość użytkowania i maksymalna autonomia. Jeśli chodzi o podzespoły, pierwszeństwo daliśmy tym używanym w naszych dobrze już sprawdzonych urządzeniach wysokociśnieniowych, a nowych użyliśmy bardzo niewiele.
Łatwość użytkowania
Obsługa urządzenia jest tak prosta i wygodna jak wszystkich naszych urządzeń Kärcher HD/HDS Trailer z technologią EASY Operation. Obsługa jednym przełącznikiem zapewnia niezwykłą łatwość użytkowania. Jednocześnie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu do zupełnego minimum.
• Bębny na wąż redukują czas przygotowania urządzenia do pracy i zapewniają bezpieczne przechowywanie.
• Przestrzenne schowki oferują dużo miejsca na akcesoria, narzędzia, środki czystości oraz wszystko inne, czego możesz potrzebować do czyszczenia.
Niskie wymagania serwisowe
Każde urządzenie wymaga regularnego serwisowania. Duża maska urządzenia HDS Trailer, pod którą znajdują się wszystkie ważne i łatwo dostępne podzespoły, łatwy dostęp do elementów w urządzeniach HD Trailer, a także dobrze sprawdzone podzespoły – wszystko to czyni pracę naszych techników serwisowych Kärcher dużo łatwiejszą.
• Dobrze przemyślane menu serwisowe urządzeń HDS Trailer do szybkiej diagnostyki.
• Pakiety serwisowe dostosowane dokładnie do indywidualnych wymagań użytkownika.
Niezawodność
Urządzenia HD Trailer i HDS Trailer są projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji przy codziennym użytku. W tym celu używamy wielu sprawdzonych już podzespołów firmy Kärcher, w tym w szczególności palników, pomp i elektroniki sterującej.
Dostępnych jest mnóstwo funkcji bezpieczeństwa, które chronią przed uszkodzeniami w przypadku awarii, na przykład zabezpieczenie na wypadek braku wody w urządzeniu HDS Trailer zatrzymuje pompę, aby nie pracowała na sucho. Natomiast funkcja zmiękczania wody chroni nagrzewnicę przed szkodliwym odkładaniem się kamienia.
Wszystkie urządzenia HD/HDS Trailer są wyposażone w system przeciwmrozowy, chroniący je przed niskimi temperaturami na zewnątrz.
HD Trailer: bez presji, pod ciśnieniem
Czyszczenie wysokociśnieniowe i Kärcher idą w parze. Od kilku już dekad rozwijamy dziedzinę czyszczenia wysokociśnieniowego dzięki innowacjom. Teraz czynimy tę technologię bardziej mobilną niż kiedykolwiek.
Autonomiczne, mobilne i nadające się do długotrwałej pracy
Niezależność: Niezawodne silniki diesela Yanmar i silniki benzynowe Honda (wszystkie są zgodne z przepisami dotyczącymi emisji spalin EU STAGE V) umożliwiają użytkowanie bez potrzeby zasilania elektrycznego. Nasze urządzenia zawsze mają wszystko to, czego potrzebujesz do czyszczenia: wodę, środki czystości i akcesoria.
Duży wbudowany zbiornik na wodę w urządzeniach HD Trailer umożliwia niezależne czyszczenie na pełnych obrotach nawet do jednej godziny, a przy mniejszym strumieniu wody nawet do dwóch godzin. Możesz również zdecydować się na dodatkowy 20-litrowy zbiornik paliwa w urządzeniu HD Trailer, który umożliwi jeszcze dłuższy czas użytkowania.
Wydajność: Urządzenie HD Trailer przejmuje inicjatywę. Gdy pistolet wysokociśnieniowy nie jest używany, funkcja automatycznej redukcji prędkości obniża poziom hałasu i zużycie paliwa.
Indywidualność: Urządzenie HD Trailer można dostosować do indywidualnych wymagań. Obejmuje to również możliwość wyboru wersji z podwoziem przystosowanym do podnoszenia wózkiem widłowym lub montowanej na przyczepie.
Natomiast od zastosowania oraz istniejącej floty pojazdów będzie zależeć to, czy twój moduł HD ma mieć oś czy nie. Oprócz wersji montowanej na przyczepie dostępna jest również wersja Cab, której można używać na rampach załadowczych lub w pozycji stacjonarnej na miejscu. Maksymalne obciążenie 75 kg zapewnia niezależność i elastyczność. Urządzenie HD Trailer można teraz holować praktycznie każdym pojazdem osobowym.
HDS Trailer: i robi się gorąco
Istnieją zastosowania, w których zimna woda pod ciśnieniem nie daje wymaganych rezultatów. Przynajmniej nie w rozsądnym czasie. W tym przypadku z odsieczą przychodzą wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące Kärcher HDS Trailer z funkcją podgrzewania wody. Używaj ich do szybkiego usuwania graffiti i gum do żucia, a także olejów i smarów.
Maksymalna elastyczność dzięki konfiguracji
Niezależność: niezawodne silniki diesela Yanmar (zgodne z przepisami dotyczącymi emisji spalin EU STAGE V) umożliwiają użytkowanie bez potrzeby zasilania elektrycznego. Nasze urządzenia HDS Trailer zawsze mają wszystko to, czego potrzebujesz do czyszczenia: wodę, środki czystości i akcesoria.
Duży wbudowany zbiornik na wodę w urządzeniach HDS Trailer umożliwia niezależne czyszczenie na pełnych obrotach nawet do 30 minut, a przy mniejszym strumieniu wody nawet do jednej godziny. Duży zbiornik paliwa umożliwia długie czyszczenie bez żadnych przerw.
Indywidualność: urządzenie HDS Trailer można dostosować do indywidualnych wymagań. Obejmuje to również możliwość wyboru wersji z podwoziem przystosowanym do podnoszenia wózkiem widłowym lub montowanej na przyczepie. Natomiast od zastosowania oraz istniejącej floty pojazdów będzie zależeć to, czy twój moduł HDS ma mieć oś czy nie.
Oprócz wersji montowanej na przyczepie dostępne są również wersje Skid lub Cab, których można używać na rampach załadowczych lub w pozycji stacjonarnej na miejscu. Bębny na wąż do podłączenia wody oraz na wąż wysokociśnieniowy zmniejszają czas przygotowania urządzenia do pracy i zapewniają bezpieczne przechowywanie.
Wydajność: połączenie skutecznych palników Kärcher, wymienników ciepła o dużej mocy oraz trybu eco!efficiency pozwala w sposób zauważalny oszczędzać na paliwie oraz redukować emisje do minimum. Urządzenie HDS Trailer wyłącza się samoczynnie najpóźniej po 45 minutach bezczynności w celu oszczędzania paliwa. Gdy pistolet wysokociśnieniowy nie jest używany, funkcja automatycznej redukcji prędkości obniża poziom hałasu i zużycie paliwa.
• Wymienniki ciepła, które podgrzewają wodę, korzystając z ciepła resztkowego silnika, zużywają o 14% mniej paliwa.
• W trybie eco!efficiency temperatura wody jest ograniczona do 60°C, która w zupełności wystarcza do większości zastosowań i w sposób zauważalny zmniejsza zużycie paliwa.
Urządzenia HD/HDS Trailer w praktycznym użytkowaniu
Spójna koncepcja zawsze bierze pod uwagę wszystkie ważne aspekty: zadania, obsługę, podłączanie i odłączanie, wydajność i ochronę środowiska.
Nasze urządzenia są wysoce mobilne dzięki krótkim czasom przygotowania do pracy, niezwykle wygodne dzięki rozrusznikowi elektrycznemu i łatwej obsłudze, a także samowystarczalne i elastyczne dzięki dużemu zbiornikowi na wodę i bębnowi na wąż. Dzięki urządzeniom HD i HDS Trailer możesz z łatwością dotrzeć do każdego miejsca zastosowania, a czyszczenie wykonywać nawet bez dostępu do źródła zasilania lub wody. Oszczędne, czyste silniki zgodne z przepisami EU STAGE V zapewniają najwyższą wydajność przy minimalnym zużyciu paliwa i minimalnych emisjach.
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