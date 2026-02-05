Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L

Poręczny, mocny i cichy odkurzacz do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń. Wyposażony w półautomatyczny system oczyszczania filtra. Przepływ powietrza na poziomie 71 l/s oraz podciśnienie o wartości 255 mbar stanowią gwarancję wysokiej mocy ssącej.

NT 22/1 Ap to pierwszy, oferowany przez Kärcher profesjonalny odkurzacz, wyposażony w funkcję półautomatycznego oczyszczania filtra kartridżowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu usuwanie dużej ilości drobnych zanieczyszczeń i pyłu nie powoduje ryzyka zapchania filtra i utraty siły ssącej. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra. Z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L: Niska waga i kompaktowe wymiary
Niska waga i kompaktowe wymiary
Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
Półautomatyczne czyszczenie filtra A
Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L: Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).
  • Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
  • Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
  • Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Adapter do elektronarzędzi
  • Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
  • Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
  • Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1300
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 6,1
Waga z opakowaniem (kg) 9,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 480

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
  • Idealny do każdego zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
