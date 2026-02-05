Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L
Poręczny, mocny i cichy odkurzacz do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń. Wyposażony w półautomatyczny system oczyszczania filtra. Przepływ powietrza na poziomie 71 l/s oraz podciśnienie o wartości 255 mbar stanowią gwarancję wysokiej mocy ssącej.
NT 22/1 Ap to pierwszy, oferowany przez Kärcher profesjonalny odkurzacz, wyposażony w funkcję półautomatycznego oczyszczania filtra kartridżowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu usuwanie dużej ilości drobnych zanieczyszczeń i pyłu nie powoduje ryzyka zapchania filtra i utraty siły ssącej. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra. Z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi.
Cechy i zalety
Niska waga i kompaktowe wymiaryOdkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Półautomatyczne czyszczenie filtra AOptymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PESŁatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).
- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Adapter do elektronarzędzi
- Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
- Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
- Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 480
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Idealny do każdego zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.