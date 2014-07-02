Płaski filtr falisty przystosowany jest do zbierania drobnego pyłu klasy M. Dzięki systemom oczyszczania filtrów siła ssąca nie spada nawet w trakcie długotrwałych prac. Półautomatyczne oczyszczanie filtra za pomocą przycisku głowicy zapobiega spadkowi siły ssącej podczas pracy na skutek zatkania filtra. Ponadto oczyszczanie filtra korzystnie wpływa na jego żywotność. W wyposażeniu wąż spustowy olejodporny i trwały zbiornik z tworzywa sztucznego.