Odkurzacz uniwersalny NT 75/2 Ap Me Tc
Profesjonalny odkurzacz uniwersalny przeznaczony do prac w trudnych warunkach. Doskonale sprawdzają się w branży remontowo-budowlanej, motoryzacyjnej, transportowej oraz w przemyśle.
NT 75/2 Ap Me Tc to wydajny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, wyposażony w technologię ApClean, zapewniającą stałą, wysoką moc ssania i długie cykle pracy. Wytrzymały, 75-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się do zbierania dużych ilości zanieczyszczeń i można go łatwo opróżnić dzięki odchylanej obudowie. Odkurzacz posiada kompaktową obudowę turbiny ze zintegrowaną pokrywą filtra, która ułatwia wyjmowanie dużego, płaskiego filtra plisowanego. Efektywny, półautomatyczny system czyszczenia filtra ApClean zapewnia stałą, wysoką moc ssania, umożliwiając jednocześnie dłuższe cykle pracy i dłuższą żywotność filtra. NT 75/2 Ap Me Tc posiada również elektroniczną kontrolę poziomu napełnienia, która gwarantuje, że maksymalny dopuszczalny poziom napełnienia nie zostanie przekroczony podczas odkurzania na mokro. Wchłonięte płyny można łatwo usunąć za pomocą zamocowanego na stałe, odpornego na olej węża spustowego. Dzięki wygodnemu systemowi klipsów akcesoria można szybko i łatwo przymocować do odkurzacza. Urządzenie jest wyposażone w schowek na wąż, uchwyt na akcesoria oraz dużą przestrzeń do przechowywania (np. narzędzi). Dwa duże kółka i dwie rolki skrętne zapewniają NT 75/2 Ap Me Tc niezbędną mobilność.
Cechy i zalety
Uchwyt na wyposażenie
- Akcesoria zawsze dostępne "pod ręką".
Zintegrowany wąż spustowy.
- Łatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.
Uchwyt na wąż
- Ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|75
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|26
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|700 x 505 x 995
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
- Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
