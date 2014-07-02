NT 75/2 Ap Me Tc to wydajny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, wyposażony w technologię ApClean, zapewniającą stałą, wysoką moc ssania i długie cykle pracy. Wytrzymały, 75-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się do zbierania dużych ilości zanieczyszczeń i można go łatwo opróżnić dzięki odchylanej obudowie. Odkurzacz posiada kompaktową obudowę turbiny ze zintegrowaną pokrywą filtra, która ułatwia wyjmowanie dużego, płaskiego filtra plisowanego. Efektywny, półautomatyczny system czyszczenia filtra ApClean zapewnia stałą, wysoką moc ssania, umożliwiając jednocześnie dłuższe cykle pracy i dłuższą żywotność filtra. NT 75/2 Ap Me Tc posiada również elektroniczną kontrolę poziomu napełnienia, która gwarantuje, że maksymalny dopuszczalny poziom napełnienia nie zostanie przekroczony podczas odkurzania na mokro. Wchłonięte płyny można łatwo usunąć za pomocą zamocowanego na stałe, odpornego na olej węża spustowego. Dzięki wygodnemu systemowi klipsów akcesoria można szybko i łatwo przymocować do odkurzacza. Urządzenie jest wyposażone w schowek na wąż, uchwyt na akcesoria oraz dużą przestrzeń do przechowywania (np. narzędzi). Dwa duże kółka i dwie rolki skrętne zapewniają NT 75/2 Ap Me Tc niezbędną mobilność.